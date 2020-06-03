Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 03.06.2020 10:04
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 03.06.2020 10:05
    ABONE OL

    ’li vekil 'ın CHP’li belediyeye 2 milyonluk rüşvet suçlamasında flaş gelişme! İçişleri Bakanlığı harekete geçti

    24. Dönem Milletvekili , hesabı Twitter üzerinden CHP’li ’nin 2 milyon lira rüşvet aldığı suçlamasında bulunmuştu. İddialar üzerine konuşan Sapan, Antalya kamuoyunun bu olay ile çalkalandığını ileri sürmüştü. Skandal iddia ile ilgili İçişleri Bakanlığı harekete geçti. Haberleri ihbar kabul eden bakanlık, iddiaları araştırma üzer müfettiş görevlendirdi.

    2 milyonluk rüşvet suçlamasında flaş gelişme!

    Cumhuriyet Halk Partisi'nin 24. Dönem Milletvekili , 21 Mayıs günü Twitter hesabı üzerinden Antalya'nın 'ye ait ile ilgili çok konuşulacak bir suçlamada bulunmuştu. Sapan, CHP Genel Başkanı ve Kumluca Belediye Başkanı Mustafa Köleoğlu'nu etiketlediği tweetinde, Kumluca Belediyes'nin 2 milyon lira rüşvet aldığını iddia etmişti.

    CHP'li eski vekil tweetinde; "@kilicdarogluk haftalardır Ak Partili belediyenin 500 bin tl rüşvet aldığını konuşuyor. Ve fakat Kumluca Belediye'sinin aldığı iddia edilen 2 Milyon TL'den hiç söz etmiyor! KK'ya bir rus atasözünü hatırlatayım; "eviniz camdan ise başkasının evini taşlamayın" @mustafakoleoglu" demişti.

    İddianın daha önce üzerinden ve siyasi kulislerde de konuşulduğu biliniyordu. Ayrıca Kumluca Belediyesi ile ilgili rüşvet iddiasının Kılıçdaroğlu'na iletildiği, CHP'li başkanın Genel Başkan Yardımcısı 'yı bu konuyla görevlendirdiği de iddialar arasındaydı…

    İÇİŞLERİ BAKANLIĞI MÜFETTİŞ GÖREVLENDİRDİ
    Tüm bu gelişmeler üzerine İçişleri Bakanlığı'nca harekete geçildi. Edinilen bilgiye göre, bakanlıkça haberler ihbar kabul edildi. Bu durum üzerine Bakanlıkça müfettiş görevlendirildi. Bakanlık müfettişlerinin Kumluca Belediye Başkanı Köleoğlu, Yıldıray Sapan ve tarafları dinleyeceği öğrenildi.

    SABAH'ın ulaştığı Yıldıray Sapan, tweetinin arkasında olduğunu söyleyerek, Antalya kamuoyunun bu olay ile çalkalandığını, milletvekili Aydın Özer başkanlığında toplantılar yapıldığını, sorunun çözülmeye çalışıldığını ifade etmişti.

    Sema ALİM DALGIÇ / SABAH

    Haberler Güncel CHP’li vekil Yıldıray Sapan'ın CHP’li belediyeye 2 milyonluk rüşvet suçlamasında flaş gelişme! İçişleri Bakanlığı harekete geçti
    Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
    Tüm Güncel Haberleri