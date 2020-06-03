Almanya, Avustralya ve Hollanda da 1,5 metre; İngiltere, İsviçre, İspanya ve İtalya'da 2 metre sosyal mesafe kuralı uygulanıyor. Sağlık Bakanlığı Türkiye'deki vatandaşlar arasında ise en az 3-4 adım uzaklık olmasını tavsiye ediyor.

COVİD-19'A YAKALANMA ORANI 1 METREDE 2,6; 2 METREDE 1,3

NTV'de yer alan habere göre, bilim insanları yaptıkları çalışmanın sonucunda, DSÖ'nün tavsiyesi olan bir metrelik sosyal mesafenin virüse yakalanma riskini yüzde 80 oranında azalttığını buldular. Buna göre, enfekte olmuş bir hastadan iki metre uzakta iken virüse yakalanma oranın yüzde 1,3; bir metre uzaklıkta ise yüzde 2,6 olduğu açıklandı. Hiç sosyal mesafe uygulanmadığında ise risk yüzde 13'e çıkıyor.