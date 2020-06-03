Tıp dergisi The Lancet'te yayınlanan ve Dünya Sağlık Örgütü tarafından fonlanan araştırmada, ülkelerin uyguladığı farklı sosyal mesafe uygulamalarının corona virüse yakalanma oranını ne ölçüde etkilediği inceledi.
DSÖ, 1 METRELİK SOSYAL MESAFE UYGULAMASI ÖNERMİŞTİ
DSÖ tarafından yapılan açıklamada daha önce bir metrelik sosyal mesafe uygulaması tavsiye edildi. Fransa, İsveç, Singapurr ve Avusturya BM ajansının önerisine uyuyor.
Almanya, Avustralya ve Hollanda da 1,5 metre; İngiltere, İsviçre, İspanya ve İtalya'da 2 metre sosyal mesafe kuralı uygulanıyor. Sağlık Bakanlığı Türkiye'deki vatandaşlar arasında ise en az 3-4 adım uzaklık olmasını tavsiye ediyor.
COVİD-19'A YAKALANMA ORANI 1 METREDE 2,6; 2 METREDE 1,3
NTV'de yer alan habere göre, bilim insanları yaptıkları çalışmanın sonucunda, DSÖ'nün tavsiyesi olan bir metrelik sosyal mesafenin virüse yakalanma riskini yüzde 80 oranında azalttığını buldular. Buna göre, enfekte olmuş bir hastadan iki metre uzakta iken virüse yakalanma oranın yüzde 1,3; bir metre uzaklıkta ise yüzde 2,6 olduğu açıklandı. Hiç sosyal mesafe uygulanmadığında ise risk yüzde 13'e çıkıyor.
HİÇ ÖNLEM ALINMADIĞINDA RİSK YÜZDE 13'E ÇIKIYOR
Yani bir metrelik sosyal mesafe uygulanan bir toplumda her yüz kişiden 2,6'sı, hiç önlem uygulamayan bir ülkede ise her 100 kişiden 13'ü virüse yakalanıyor. Sosyal mesafenin 2 metre olduğu ülkelerde ise risk her yüz kişiden biri olarak değerlendiriliyor.
NORMALLEŞME SÜRECİNDE UYGULAMAYA DEVAM EDİLMESİ KRİTİK
Araştırmacılar, bulgularından yola çıkarak normalleşme süreciyle, toplu taşıma araçlarında, restoranlarda, plajlarda, okul ve işyerinde sosyal mesafeye dikkat edilmesinin hayati önem taşıdığını belirtti. Sosyal mesafe uygulamalarının toplumda Covid-19 oranını yüzde 80 ile yüzde 90 oranında düşürdüğünü vurgulayan araştırmacılar, önlem alınmadığı takdirde vakalarda hızlı bir artış olabileceğinin altını çizdi.