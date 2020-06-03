Çevre ve Şehircilik Bakanı: "4 bin 775 kilometre bisiklet yolu yapacağız"

Avrupa Bisiklet Ağı (Eurovelo) ile entegre olacak 3 bin 165 kilometrelik güzergah için "Şehirlerarası Ulaşım ve Turizm Amaçlı Bisiklet Yolları Master Planı" hazırladıklarını aktaran Kurum, Anadolu ve kıyı koridoru olmak üzere 2 etap halinde planlanan bisiklet yollarının 1650 kilometrelik kısmını bu yıl sonuna kadar tamamlayacaklarını vurguladı.

Bakan Kurum, "Bisiklet yollarımız şehir içlerinde ulaşıma entegre olacak, şehirler arasında da özellikle bisiklet turizmine ve ulusal, uluslararası spor organizasyonlarına hizmet verecek. Toplamda 102 kilometre bisiklet yolunu tamamladık. Korunan alanlara yapacağımız 1496 kilometre, 17 ildeki 114 kilometre ve Avrupa Bisiklet Ağı ile entegre olacak 3 bin 165 kilometre bisiklet yolu ile vatandaşlarımız için 2023 yılı sonuna kadar ülke genelinde toplamda 4 bin 775 kilometre bisiklet ağı kurmuş olacağız. Yaya ulaşımına katkı sunmak için de 2023 yılına kadar 3 bin kilometre yeşil yürüyüş yolu yapacağız." bilgisini verdi.