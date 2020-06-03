Koronavirüs Bilim Kurulu saat 17:00'de video konferans yöntemiyle toplanacak. Sonrasında saat 19:00'da Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca basın açıklaması yapacak.
TÜRKİYE'DE SON DURUM
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, '2 Haziran Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. Dün yapılan 32 bin 325 testten 786'si pozitif çıktı, yaşamını yitiren 22 kişi ile toplam can kaybı 4 bin 585 oldu. Toplam iyileşen hasta sayısı ise 129 bin 921'e yükseldi.
TÜRKİYE'DE SON DURUM
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, '2 Haziran Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. Dün yapılan 32 bin 325 testten 786'si pozitif çıktı, yaşamını yitiren 22 kişi ile toplam can kaybı 4 bin 585 oldu. Toplam iyileşen hasta sayısı ise 129 bin 921'e yükseldi.