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    • 03.06.2020 09:05
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    video konferans ile toplanıyor: açıklama yapacak

    haberi... Türkiye'nin virüsle mücadelesi sürüyor. Gelen son bilgilere göre saat 17:00’de video konferans yöntemiyle toplanacak. Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca, toplantının ardından basın açıklaması yapacak.

    Bilim Kurulu toplanıyor! Bakan Koca açıklama yapacak
    virüs saat 17:00'de video konferans yöntemiyle toplanacak. Sonrasında saat 19:00'da Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca basın açıklaması yapacak.



    TÜRKİYE'DE SON DURUM
    , '2 Haziran Tablosu'nu paylaştı. Dün yapılan 32 bin 325 testten 786'si pozitif çıktı, yaşamını yitiren 22 kişi ile toplam can kaybı 4 bin 585 oldu. Toplam iyileşen hasta sayısı ise 129 bin 921'e yükseldi.

    Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum

    Haberler Güncel Bilim Kurulu video konferans ile toplanıyor: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıklama yapacak
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