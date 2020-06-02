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    • 02.06.2020 14:38
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    : 'dan kritik uyarı: Karşılaşacağınız sonucu bilemezsiniz

    haberi... : Sokağa çıkma kısıtlamasının kalkması, her şeyin normale döndüğü anlamına gelmesin. Eğer tedbirlerle kendinizi virüse karşı güvenceye almazsanız, karşılaşacağınız sonucu bilemezsiniz.

    Bakan Koca'dan kritik uyarı!
    Sosyal medya hesabı Twitter'dan paylaşımda bulunan , "Sokağa çıkma kısıtlamasının kalkması, her şeyin normale döndüğü anlamına gelmesin. Eğer tedbirlerle kendinizi virüse karşı güvenceye almazsanız, karşılaşacağınız sonucu bilemezsiniz." uyarısında bulundu.
    Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum


    Haberler Güncel Son dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan kritik uyarı: Karşılaşacağınız sonucu bilemezsiniz
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