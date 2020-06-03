CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki kanun teklifi görüşmesi öncesi basın toplantısı düzenledi. Altay, basın toplantısında bekçiler ile ilgili skandal ifadeler kullandı. Suç oranının düşmesinde büyük görev üstlenen 'Gece Kartalları'nı teröristler ve eşkıyalar ile kıyaslayan Altay'a tepki yağdı.

ALTAY'DAN BEKÇİLERE SKANDAL SÖZLER

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay yaptığı açıklamada şu skandal sözleri kullandı:

Eskiden güvenlik kaygısını insanlar, eşkıyadan, teröristten, hırsızdan, arsızdan duyardı. Şimdi, tümünü tenzih ederim polis teşkilatımızın ve bekçilerimizin, polisten ve bekçiden kaynaklı şiddet görüntüleri ile Türkiye sarsılıyor.

"BEKÇİLER KANUNLARI ÇIKMADAN TERÖR ESTİRİYOR"

Bekçiler ile ilgili skandal sözlerini sürdüren Altay, "Benim endişem var. Bekçiler, daha kanunları çıkmadan terör estirmeye başladı. Toplumda bir güvenlik kaygısı var. Eskiden güvenlik kaygısını insanlar, eşkıyadan, teröristten, hırsızdan, arsızdan duyardı. Şimdi, tümünü tenzih ederim polis teşkilatımızın ve bekçilerimizin, polisten ve bekçiden kaynaklı şiddet görüntüleri ile Türkiye sarsılıyor." dedi.

İÇİŞLERİ KOMİSYON BAŞKANI GÜVENÇ: ENGİN ALTAY'I ESEFLE İZLEDİM

İçişleri Komisyon Başkanı Celalettin Güvenç, Engin Altay'ın açıklamalarına sert tepki gösterdi. Güvenç, "Esefle izledim Engin Altay'ın konuşmasını. Maalesef Anamuhalefet partisine yakışmayacak açıklamalar olarak değerlendirdim konuşmasını. Altay zaten bu konuda sabıkalıdır. Zaten siz ne kadar iyi bir şey yaparsanız yapın, eleştiririz, alkışlamayız diye dünya muhalefet tarihine geçecek bir açıklaması vardı kendisinin. Gerçekten kabul edilemez. Marjinal gruplardan bir bu açıklama gelse belki anlayabiliriz. Açıklamasını esefle ve üzüntü ile karşılıyorum." dedi.

BEKÇİLER SUÇ ORANLARINI AZALTTI

Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Erhan Gülveren ise konuya dair şu açıklamaları yaptı:

Bekçilerimizin görev şartlarını belirterek başlamak istiyorum. Bekçiler canına, malına, ırzına gelecek zararı engeller. Suçluyu yakalama görevini yerine getirir. Çevresel ve mahalleyi ilgilendiren konularda gerekli yerlere bilgi verir. Uyuşturucu ve narkotik suçlara el koyar. Kendisinden yardım eden mahalleliye yardım eder. Yarım edebilecek durumda değlse kolluk kuvvetlerinden destek ister. Bekçilerin haklarının kanunlarla yeniden düzenlenmesi üzerine çalışma yapılıyor. Bekçilerimiz devriye görevini yerine getirirken, mala karşı ve şahsa karşı suçlara mücadele ederler. Yankesicilik, hırsızlık, gasp gibi suçlarda yüzde 23 oranında azalma var.

Yakalama oranlarında 2 suçludan biri yakalanır hale geldi. Yüzde 30'lardan 50'lere gelmek önemli. Yeterli değil, ama önemli bir oran. Her 2 hırsızlıktan biri gerçekleşmeden önlendi.

Ankara'da günde 29,30 hırsızlık oluyordu. Bugün 2'ye düştü bu sayısı. İstanbul'da 63 hırsızlık oluyordu ortalama, bugün 20'ye düştü.