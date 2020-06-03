Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, TÜSİAD'ın "Kovid-19 Dönemi ve Sonrası İş Dünyası" konulu toplantısına video konferans yöntemiyle katıldı. Oktay, şöyle dedi:



YERLİ SANAYİMİZİ İTHALAT BASKISINDAN KORUYACAĞIZ

Dünya Ekonomik Forumu tarafından salgının risk görünümüne dair hazırlanan raporda da belirtilen uzun süreli küresel resesyon beklentisine rağmen, Türkiye bu süreçte mali disiplin alt yapısı, etkin kriz yönetimi ve çarkları durmayan sanayisi ile birçok ülkeden pozitif yönde ayrışmıştır. 2020'nin ilk çeyreğinde milli gelirimiz yıllık bazda yüzde 4,5 oranında artış göstermiştir. Ülkemiz; 2020'nin ilk çeyreğinde AB, G-20 ve OECD ülkeleri arasında en güçlü büyüme performansı gösteren ülke olmuştur. Bu performansın devamı için aldığımız tedbirlerle virüsün ekonomimizin, ihracatımızın ve üretim kapasitemizin hücrelerine yerleşmesine engel olduk. Ekonomik İstikrar Kalkanı Tedbir Paketi"ni uygulamaya geçirerek vergi kolaylıkları, finansal imkânların genişletilmesi ve istihdam gibi alanlarda iş dünyamızı destekleyen önlemler aldık.



YERLİ SANAYİMİZİ KORUMAYA KARARLIYIZ

Mayıs ayı ihracatımız normalleşmenin sağladığı olumlu etkiler sonucunda Nisan ayına göre yüzde 10,84 artışla 540,5 milyon dolara yükseldi. İhracatta hızla normal seviyelerimize dönmek ve akabinde de post-COVID fırsatlarını değerlendirerek çok daha ötesine geçmek arzusundayız. Yerli sanayimizi ithalat baskısına karşı tüm politikalarımızla korumaya da kararlıyız.



SWAP ANLAŞMALARINI GENİŞLETMEYE DEVAM EDİYORUZ

Tedbiri elden bırakmadan ve desteklerimizi güçlendirerek normalleşme süreciyle birlikte toparlanmaya başladık. Şu anda üreticilerimizi, ihracatçılarımızı destekleyerek ekonomimizin en az hasarla bu süreci atlatmasını sağlamak için gündemimizde SWAP görüşmeleri, Gümrük Birliği anlaşmasının güncellenmesi, ulusal para birimleri üzerinden ticaret ve virüse temas etmeyen bir üretim anlayışını yerleştirmek var. Gümrük Birliği'nin güncellenmesine yönelik girişimlerimizi artırarak müzakere sürecini resmen başlatmak yönünde tavrımızı ortaya koyacağız. Diğer taraftan likidite riskini ortadan kaldırmak için SWAP anlaşmalarını genişletmeye devam ediyoruz. Geçtiğimiz ay Katar ile güncellenen SWAP anlaşmamızın yanı sıra serbest ticaret anlaşması imzaladığımız ve dış ticaret potansiyeline sahip olduğumuz ülkeler ile SWAP görüşmelerimiz sürüyor.



2020'Yİ POZİTİF BÜYÜMEYLE KAPATACAĞIZ

İçinde bulunduğumuz dinamik süreci tüm etkenleriyle takip ederek gerektiğinde ilave önlemler almaya devam edeceğiz. Yılın üçüncü ve son çeyreğinde ekonomik aktivitenin yeniden potansiyel seviyesine döneceğine ve 2020'yi pozitif büyüme performansı ile kapatacağımıza inanıyorum.



DİJİTALLEŞMEYE DAHA ÇOK EĞİLMELİYİZ

Geçtiğimiz günlerde gerek Ticaret gerek Sanayi ve Teknoloji Bakanlıklarımızın teşviklerinden yararlanan başarılı unicorn şirketi Peak Games, dünyaca ünlü oyun geliştiricisi Zynga ile 1,8 milyarlık anlaşma imzalayarak hepimizin göğsünü kabarttı. Peak Games gibi örneklerin sayısını artırarak dijitalleşme ve otomasyon konularına daha çok eğilmeliyiz.



YENİ NORMALİN ÜRETİM GÜCÜ TÜRKİYE OLACAK

Tedbiri elden bırakmadan bereketle üretim çarklarınızın dönmesini temenni ediyorum. Yeni normalin alternatif küresel üretim gücü Türkiye olacak. 2021 yılının Türkiye için eskinin de, yeni normalin de ötesine geçtiğimiz ve potansiyel seviyemize ulaştığımız bir yıl olacağına yürekten inanıyorum."