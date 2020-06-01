Afyonkarahisar'da Bolvadin ve Dinar ilçesine bağlı Uluköy ile TM III-Tınaztepe DM Enerji Nakil Hattı, Zonguldak'ta Çaycuma TM-Gökçebey DM Enerji Nakil Hattı ile Ereğli TM 2-Alaplı TR4 Enerji Nakil Hattı, Bursa'da Orhangazi-Paşalar ve İznik bölgesi ile Aydın'ın Söke ve Germencik ilçelerinde inşa edilecek enerji iletim hatları için belirlenen taşınmazların da TEDAŞ ve Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi (TEİAŞ) tarafından acele kamulaştırması gerçekleştirilecek.