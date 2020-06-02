Doç. Dr. Şenel, yaptığı açıklamada, sabun, deterjan ve diğer dezenfektan özellikli maddelerle uzun süreli temasın cildin doğal koruyucu tabakasının kaybına yol açtığını, aşırı suyla tema edildiğinde bu kaybın daha da artabildiğini söyledi.

Kolonya gibi alkol bazlı ürünlerin cildi kuruttuğunu, bu nedenle dış etkenlere ve tahriş edici maddelere açık hale getirdiğini vurgulayan Şenel, şöyle konuştu: