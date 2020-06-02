Hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı- 6-7 Haziran'da hangi illerde sokağa çıkma yasağı olacak araştırması vatandaşların gündeminde. Bir süredir Bilim Kurulu kararıyla koronavirüs tedbirleri kapsamında hafta sonları düzenli olarak sokağa çıkma yasağı uygulanıyordu. 30-31 Mayıs tarihlerinde sokağa çıkma kısıtlamasından sonra normalleşme sürecinde önemli adımlar atıldı. Peki 6-7 Haziran Sokağa çıkma yasağı genelgesi yayımlandı mı? Sokağa çıkma kısıtlamalarının devam edip etmeyeceğiyle ilgili henüz Başkan Erdoğan'dan açıklama gelmedi. Ayrıca bu haftasonu sokağa çıkma yasağına ilişkin henüz resmi bir açıklama gelmedi. İşte son dakika haberi ve detaylar takvim.com.tr'de