Son dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan Çince uyarı: Tedbirlere uymazsak başa dönebiliriz

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs ile mücadelede sıkı tedbirlerle en zor günleri aştıklarını belirterek, "Riskin devam ettiğini unutmayalım. Günlük yeni vaka sayımız 1000 civarında. Salgın sona ermedi. Türkçesi: Tedbirlere uymazsak başa dönebiliriz." dedi.





Çin'de ortaya çıkan COVID-19'a karşı küresel gidişin aksine, sıkı tedbirlerle en zor günleri aştık. Bundan sonrası da bu kadar önemli. Riskin devam ettiğini unutmayalım. Günlük yeni vaka sayımız 1.000 civarında. Salgın sona ermedi. Türkçesi: Tedbirlere uymazsak başa dönebiliriz. pic.twitter.com/OYZ7Z9gb9M — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) June 2, 2020

Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Çin'de ortaya çıkan COVID-19'a karşı küresel gidişin aksine, sıkı tedbirlerle en zor günleri aştık. Bundan sonrası da bu kadar önemli. Riskin devam ettiğini unutmayalım. Günlük yeni vaka sayımız 1000 civarında. Salgın sona ermedi. Türkçesi: Tedbirlere uymazsak başa dönebiliriz" ifadelerini kullandı.





Koca, paylaşımında Çince yazıların olduğu görsele de yer verdi.



