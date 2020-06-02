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    • 02.06.2020 23:54
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    Son dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan Çince uyarı: Tedbirlere uymazsak başa dönebiliriz

    Son dakika haberine göre, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, ile mücadelede sıkı tedbirlerle en zor günleri aştıklarını belirterek, "Riskin devam ettiğini unutmayalım. Günlük yeni vaka sayımız 1000 civarında. Salgın sona ermedi. Türkçesi: Tedbirlere uymazsak başa dönebiliriz." dedi.

    Bakan Koca'dan Çince uyarı

    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, ile mücadelede sıkı tedbirlerle en zor günleri aştıklarını belirterek, "Riskin devam ettiğini unutmayalım. Günlük yeni vaka sayımız 1000 civarında. Salgın sona ermedi. Türkçesi: Tedbirlere uymazsak başa dönebiliriz." dedi.


    Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Çin'de ortaya çıkan COVID-19'a karşı küresel gidişin aksine, sıkı tedbirlerle en zor günleri aştık. Bundan sonrası da bu kadar önemli. Riskin devam ettiğini unutmayalım. Günlük yeni vaka sayımız 1000 civarında. Salgın sona ermedi. Türkçesi: Tedbirlere uymazsak başa dönebiliriz" ifadelerini kullandı.

    Koca, paylaşımında Çince yazıların olduğu görsele de yer verdi.

    Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum

    Haberler Güncel Son dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan Çince uyarı: Tedbirlere uymazsak başa dönebiliriz
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