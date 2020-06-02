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    • 02.06.2020 18:28
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    Son dakika: 'ta maske takmak zorunlu oldu

    Son dakika haberine göre, 'ta yeni tip (Kovid-19) tedbirleri kapsamında bazı cadde ve mahallelerde maske takma zorunluluğu getirildi. Söz konusu karara uymayanlar veya aykırı hareket edenlere cezai işlem uygulanacak.

    O ilimizde maske takmak zorunlu oldu

    'ta yeni tip (Kovid-19) tedbirleri kapsamında bazı cadde ve mahallelerde maske takma zorunluluğu getirildi.

    Kars Valisi Türker Öksüz başkanlığında toplanan İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi, kent genelinde faaliyet gösteren toplu taşıma kooperatiflerinin çalışma günleri ve durakları yeniden belirlendi.

    Toplantıda ayrıca Faikbey, GAMP, Atatürk, Kazımpaşa, Dr. Metin Sözen, Ordu, Şehit Yusufbey ve Halitpaşa Caddelerinin tamamı ile Ortakapı Mahallesi, İstasyon Mahallesi ve Hapan mevkisinde 3 Haziran 2020 itibarıyla ağız ve burnu tamamen kapatacak şekilde maske takmanın zorunlu hale getirilmesine karar verildi.

    Söz konusu karara uymayanlar veya aykırı hareket edenlere cezai işlem uygulanacak.

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