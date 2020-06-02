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    Sağlık Bakanı Koca, Rus mevkidaşı Murashko ile görüştü! Koronavirüs aşısı için ortak çalışma başlıyor...

    , ile video konferans yöntemiyle görüşme gerçekleştirdi. İki isim görüşmede koronavirüs aşısı geliştirme konusunda işbirliği ve ortak klinik çalışmalara başlama kararı aldı.

    Bakan Koca, Rus mevkidaşı Murashko ile görüştü

    , ile video konferans yöntemiyle görüşme gerçekleştirdi.

    Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre; Türkiye ve Rusya, Covid-19 aşısı geliştirme konusunda işbirliğine başlıyor. İki bakanın görüşmesinde, aşı ve ilaç üretiminde tecrübe paylaşımı ve klinik çalışmalarda işbirliği konusunda mutabık kalındı. Perşembe günü, Sağlık Bakanlığı TÜSEB Aşı Enstitüsü Bilim Kurulu ile Rus bilim insanları arasında ilk toplantı yapılacak. Bundan sonraki süreçte iki ülke bilim insanları aşı konusunda ortak çalışma yürütecek.

    'HER TÜRLÜ İŞBİRLİĞİNE AÇIĞIZ'
    Bakan Koca görüşmede, Türkiye'nin Dünya Sağlık Örgütü'nde farklı bir tedavi algoritması kullanarak başarı sağladığını hatırlattı. Vaka ve ölüm sayılarının günden güne düştüğünü ifade eden Bakan Koca, iyileşen hasta sayısının 130 bine ulaştığını, salgını kontrol altına aldıklarını ve 1 Haziran itibariyle normalleşme sürecine başladıklarını söyledi. Türkiye'de 22 merkezde Covid-19 aşısı üretmek için çalışmaların devam ettiğini, 4 merkezde ise hayvan deneyleri aşamasına gelindiğini ifade eden Koca, "Aynı coğrafyayı paylaşan iki ülkenin bilim insanlarının küresel salgına karşı oluşturdukları sinerjiyi çok değerli buluyorum. Aşı ve ilaç üretimi konusunda tecrübe paylaşımı ve her türlü işbirliğine açık olduğumuzu yenilemek istiyorum" dedi.

    'HAYVAN DENEYLERİNDE OLUMLU SONUÇ ALDIK'
    Dr. ise, koronavirüs aşısının sentezi üzerine çalıştıklarını, hayvan deneylerinde olumlu sonuçlar aldıklarını ve kısa zamanda klinik çalışmalara başlanacağını ifade etti. Türkiye'nin kullandığı İlaç Takip Sistemini (İTS) ve Ürün Takip Sistemini (ÜTS) önemsediklerini ifade eden Murashko, bu konuda tecrübe paylaşımı talebinde bulundu.

    ORTAK ÇALIŞMA İÇİN GÖRÜŞ BİRLİĞİNE VARILDI
    İki bakan, görüşmelerin düzenli olarak tekrarlanması ve ilaç-aşı geliştirmede ortak çalışmalar yapma konusunda görüş birliğine vardı.

    Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum

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