İstanbul'un fethinin 567. yılında Ayasofya'da yapılan kutlama, Yunanistan'ı rahatsız etti! Komşudan arka arkaya camilere yönelik çirkin saldırı haberleri geldi. Güney Kıbrıs'taki, Köprülü Camisi'ne molotofkokteyli saldırı düzenlendi. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, saldırıyı lanetledi. "Rum Yönetimi, İslam düşmanı faşistlere karşı tedbir almalıdır" dedi.
Güney Kıbrıs da ondan geri kalmadı. Önceki akşam Köprülü Camii'ne molotofkokteyli saldırı yapıldı. Olay büyük tepki topladı.
Güney Kıbrıs da ondan geri kalmadı. Önceki akşam Köprülü Camii'ne molotofkokteyli saldırı yapıldı. Olay büyük tepki topladı.