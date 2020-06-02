Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 02.06.2020 Gazete
    ABONE OL

    'ta camiler saldırı!

    'un fethinin 567. yılında Ayasofya'da yapılan kutlama, 'ı rahatsız etti! Komşudan arka arkaya camilere yönelik haberleri geldi.

    Çok yannis
    İstanbul'un fethinin 567. yılında Ayasofya'da yapılan kutlama, 'ı rahatsız etti! Komşudan arka arkaya camilere yönelik çirkin saldırı haberleri geldi. 'taki, Köprülü Camisi'ne molotofkokteyli saldırı düzenlendi. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, saldırıyı lanetledi. "Rum Yönetimi, İslam düşmanı faşistlere karşı tedbir almalıdır" dedi.



    Güney Kıbrıs da ondan geri kalmadı. Önceki akşam Köprülü Camii'ne molotofkokteyli saldırı yapıldı. Olay büyük tepki topladı.
    Haberler Güncel Güney Kıbrıs'ta camiler saldırı!
    Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
    Tüm Güncel Haberleri