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    • 02.06.2020 02:25
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    Son dakika: Başkan Erdoğan'dan 'te şehit olan 2 askerle ilgili taziye mesajı: Milletimizin başı sağolsun

    Son dakika haberine göre, Başkan hesabı üzerinden 'te askeri aracın devrilmesi sonucu şehit düşen 2 askerle ilgili taziye mesajı yayınladı.

    Başkan Erdoğan'dan taziye mesajı

    Başkan , 'in Pervari ilçesinde şehit olan askerler için başsağlığı mesajı yayımladı.

    Başkan Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, ''Siirt'in Pervari ilçesinde nöbet değişimi için çıktıkları yolda trafik kazası geçirerek şehit olan 2 askerimize Allah'tan rahmet, ailelerine sabrı cemil niyaz ediyorum. Yaralı askerlerimize acil şifalar diliyorum. Milletimizin başı sağolsun.'' ifadelerini kullandı.





    Pervari'ye bağlı Doğanköy'deki üs bölgesinde operasyonel faaliyet yürüten askerlerin nöbet değişimi için yola çıkan görevli askerleri taşıyan zırhlı aracın kontrolden çıkarak şarampole devrilmesi sonucu 2 asker şehit olmuş, 7 asker yaralanmıştı.

    Haberler Güncel Son dakika: Başkan Erdoğan'dan Siirt'te şehit olan 2 askerle ilgili taziye mesajı: Milletimizin başı sağolsun
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