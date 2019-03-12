Birgün Gazetesi'nden Nevşin Mengü, 8 Mart Kadınlar Günü'nde inşaat halindeki Taksim Camisi'nden ezan okunduğunu iddia etmişti.

Mengü gazetedeki köşe yazısında "Olaya ilişkin bir başka detay daha var. 8 Mart gecesi ezan henüz bitmemiş olan Taksim Camii'nden okunuyor. Henüz bitmemiş camiiden acaba ne zaman ezan okunmaya başlandı" ifadesini kullanmıştı.

EZAN TAKSİM CAMİSİ'NDEN DEĞİL, TAKSİM MESCİDİ'NDEN OKUNDU

Mengü'nün bu iddiasına İstanbul Müftülüğü'nden yalanlama geldi.

Müftülük'ten yapılan açıklamada, ezanın Taksim Camisi'nden değil, Taksim Mescidi'nden okunduğu belirtildi.

Açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Birgün Gazetesi yazarı Sayın Nevşin Mengü tarafından gündeme getirilen '8 Mart Kadınlar Günü'nde Taksim'de yapılan eylem sırasında henüz tamamlanmamış olan Taksim Camisi'nden akşam ezanı okunduğu" iddiası hilaf-ı hakikattir. Ezan, yapımı devam eden Taksim Camisi'nden değil, Taksim Mescidi'nden okunmuştur. Taksim Camisi tamamlanmadığı için hali hazırda bu camimizden ezan okunmamaktadır.

Kamuoyuna saygı ile duyurulur."

YAZININ O BÖLÜMÜ SİLİNDİ

Haber7'nin haberine göre, daha sonra Nevşin Mengü'nün yazısından Taksim Camisi iddiası bölümünü silindi.