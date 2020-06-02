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    • 03.06.2020 02:30
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    Son dakika: Başkan imzaladı! Atama kararları 'de yayımlandı

    ve , Toprak Mahsulleri Ofisi ve Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğüne ilişkin atama kararları Başkan imzasıyla 'de yer aldı.

    Atama kararları Resmi Gazete'de

    Tarım ve Orman Bakanlığı, Toprak Mahsulleri Ofisi ve Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğüne ilişkin atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan atama kararlarına göre, Tarım ve Orman Bakanlığında açık bulunan Çölleşme ve Erozyonla Mücadele Genel Müdürlüğüne Nurettin Taş atandı.

    Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğünde Yönetim Kurulu Üyeliğine Osman Yıldız'ın ataması yapılırken, Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü I. Hukuk Müşavirliğine ise İbrahim Erkan Keleş getirildi.
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