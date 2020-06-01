



KOLLUK PERSONELİNE UZAKTAN EĞİTİM DEVAM EDİYOR



2019 yılı Kasım ayı ile 2020 yılı Mayıs ayını kapsayan dönemde Polis Merkezi Amirliklerinde ve Jandarma Karakollarında görev yapan 111 bin 773 kolluk personeline 'aile içi ve kadına karşı şiddetle mücadele' konusunda eğitim verildi. Söz konusu eğitimlerin, Covid-19 sebebiyle uzaktan eğitim modeliyle devam ettiği belirtildi. 2020 yılı sonuna kadar 150 bin kolluk personeline daha eğitim verilmesi planlanıyor. Ayrıca, Emniyet Genel Müdürlüğü sorumluluk bölgesinde, 6284 sayılı kanun kapsamında yürütülen tüm iş ve işlemlerin il, ilçe düzeyinde tek elden takibinin yapılması amacıyla il düzeyinde kuruluşu bulunan 'Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Büro Amirliği', ilçe düzeyine de yaygınlaştırıldı. Bu kapsamda büro amirliği sayısı 81'den 1005'e çıkartıldı.