Spor salonları ve yüzme havuzları açıldı mı? Spor salonları ve yüzme havuzları çalışma saatleri

Mart ayından bu yana kapalı olan Spor salonları ve yüzme havuzları açıldı mı? Özellikle spor salonlarında üyeliği bulunan vatandaşlar buranın ne zaman açılacağını merak ediyordu ve tarih belli oldu. İçişleri Bakanlığı yayınladığı genelgede spor salonları ve yüzme havuzları ile ilgili bilgilere de yer verdi. Peki spor salonları ve yüzme havuzları hangi saat aralığında çalışıyor? İşte merak edilenler…
SPOR SALONLARI VE YÜZME HAVUZLARI NE ZAMAN AÇILACAK?
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yaptığı açıklamada şunları söyledi;
Tedbirler ve hijyen kriterlerine uyulduğunda spor salonları için de çok uzak bir zamandan bahsedemeyiz. Haziran ayı içerisinde spor salonlarını açmayı planlıyoruz. Önümüzdeki hafta içerisinde bu konuyla ilgili açıklama yapacağız. Salonların kapasitesi, durumları, duşları gibi konuların hepsini değerlendireceğiz. Kurallara uyulduğu taktirde yeniden insanlarımızla buluşacak."
Önümüzdeki pazartesi, yani 1 Haziran tarihi itibarıyla restoran, kafe, pastane, kıraathane, çay bahçeleri, dernek lokali, yüzme havuzu, kaplıca türü işletmeler belirlenen kurallar dahilinde saat 22.00'ye kadar hizmet vermeye başlayacak.
Bireysel sporlarla ilgili sınırlamalar kaldırılmıştır. Spor tesisleriyle içlerindeki tesisler, gece 24.00'e kadar hizmet verebilecektir.
LOKANTA, RESTORAN VE KAFELER NE ZAMAN AÇILIYOR?
Restoran, kafe, lokanta pastanelerin açılışı ile ilgili İçişleri Bakanlığı'ndan yayınlanan genelgede şu ifadeler kullanıldı;
Faaliyetleri geçici süreliğine durdurulan/kısıtlanan lokanta, restoran, kafe, pastane, kıraathane, kahvehane, çay bahçesi, dernek lokallerinin (iskambil, okey, tavla oyunları ve nargile satışları ile doğrudan temasa neden olacak şekilde dans ve oyun amacıyla yapılan canlı müzik faaliyetleri hariç olmak üzere) 1 Haziran 2020 Pazartesi günü itibariyle belirlenen kurallar dâhilinde saat 22.00'a kadar hizmet vermeye başlayacak. Kendi müşterilerine hizmet veren turizm tesislerinin bünyesindeki işletmeler saat sınırlamasına tabi olmayacak.
Belirtilen tedbirlere ve kurallara uymayanlara Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282 nci maddesi gereğince idari para cezası verilmesi, aykırılığın durumuna göre Kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem yapılacak. Konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 195 inci maddesi kapsamında gerekli adli işlem başlatılacak.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Kabine Toplantısı sonrasında yaptığı açıklamada, 1 Haziran itibariyle restoran, kafe, pastane, çay bahçeleri ve kaplıca türü işletmeler belirlenen kurallar dahilinde hizmet vermeye başlayacağını söylemişti.