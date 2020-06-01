Girişimci Elon Musk'ın SpaceX şirketine ait uzay aracı Dragon'un Falcon 9 roketi, önceki akşam Türkiye saatiyle 22.22'de uzaya fırlatıldı.
Milyonlarca insanın ekran başından takip ettiği fırlatma işlemi, Florida'daki Kennedy Uzay Üssü'nden yapıldı. Doug Hurley ve Bob Behnken isimli astronotların, 19 saatlik yolcuğun ardından Uluslararası Uzay İstasyonu'na ulaştığı açıklandı.
Tarihi anlara şahit olan sosyal medya kullanıcıları ise şu Twitleri attı:
KAPTAN MANİSALIYMIŞ
İşte sosyal medyada yapılan yorumlar:
Adamlar 12 dakikada uzaya gitti. Bizim manitanın ruj sürmesi 20 dakika.
Astronotların mutluluğuna bakın dünyadan gittikleri o kadar belli ki.
NASA'nın #SpaceX'i varsa, bizim de şemsiyeyle uçan dayılarımız var.
Dünyayı terk etmek için mükemmel zaman tebrikler.
Ahh o gemide ben de olsaydım.
Sonunda 2020'nin ilk olumlu olayını yaşadık.
Uzaya gidiyorsun gözlüğe yine çare yok.
Ben de dünyadan gitseydim böyle mutlu olurdum.
Roketin plakası 45 kaptan Manisalıymış.
ÇOK MÜTEVAZI!
Yemek eleştirmeni Vedat Milör, roket fırlatıldıktan sonra şu paylaşımı yaptı: Space X'in gündem dışı kalmaması için bu haftasonu tivit atmayacağım.