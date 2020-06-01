Tarihi anlara şahit olan sosyal medya kullanıcıları ise şu Twitleri attı:

KAPTAN MANİSALIYMIŞ

İşte sosyal medyada yapılan yorumlar:

Adamlar 12 dakikada uzaya gitti. Bizim manitanın ruj sürmesi 20 dakika.

Astronotların mutluluğuna bakın dünyadan gittikleri o kadar belli ki.

NASA'nın #SpaceX'i varsa, bizim de şemsiyeyle uçan dayılarımız var.

Dünyayı terk etmek için mükemmel zaman tebrikler.

Ahh o gemide ben de olsaydım.

Sonunda 2020'nin ilk olumlu olayını yaşadık.

Uzaya gidiyorsun gözlüğe yine çare yok.

Ben de dünyadan gitseydim böyle mutlu olurdum.

Roketin plakası 45 kaptan Manisalıymış.