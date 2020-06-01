İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı 2013 yılındaki Deniz Harp Okulu ve Deniz Astsubay Meslek Yüksek Okulu mülakatlarında özel belirlenmiş şifreleme yöntemiyle, örgüt üyesi olmayan adayların eleyen komisyonda görev alan 78 şüpheliyle ilgili yürüttüğü soruşturmada önemli tespitler yer aldı. Soruşturmada çarpıcı etkin pişmanlık sayısına da ulaşıldı. Soruşturma kapsamında çeşitli sınav usulsüzlüklerine ilişkin etkin pişmanlıktan faydalanarak ifade veren 6, Deniz Astsubay Meslek Yüksek Okulu harici mezun olan 2015 girişli ve etkin pişmanlıktan faydalanıp itirafçı olan ise 19 kişi oldu. Deniz okullarında görev yapıp etkin pişmanlıktan faydalanan sayısı ise 57 olurken, Deniz Astsubay Meslek Yüksek Okulu 2015 girişli olup etkin pişmanlıktan faydalanan ise 51 oldu.

'İSTİHBARATÇILAR ÇOK ÖNEMLİYDİ'

Soruşturma kapsamında Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'ndan emekli öğretmen Albay Hakan Yıldırım'ın bilgi sahibi sıfatıyla ifadesine başvuruldu. 2009- 2012 yılları arasında Deniz Astsubay Meslek Yüksek Okulu Plan Program Şube Müdürlüğü'nde görev yapan Yıldırım, mülakat komisyonlarında bulunan istihbaratçı subayların aday alım noktasında ne kadar önemli olduğuna dikkat çekti. Yıldırım, "Görev yaptığım süre içerisinde zaman zaman okul komutanın dahil referans olduğu kişilerin çocuklarının mülakatlarda elendiğini bunu da genellikle nihai karar komisyonlarında görevli istihbaratçı personelin referansı ile gerçekleştiğini duymaktaydık. Bu istihbaratçıların isimlerini şu anda bilemiyorum; ancak belirttiğim gibi istihbaratçıların aslında öğrenci olması uygun olan adaylar için komisyona aslı astarı olmayan bilgiler vermeleri suretiyle elenmelerini sağladıklarını duymaktaydık" dedi.





'OKULA ALINACAKLAR SİZİN ELİNİZDE'

Soruşturmanın başlatılmasına katkı sağlayan E. A isimli istihbaratçı subayın yanı sıra komisyonda görevli çok sayıda istihbaratçı subay itirafçı olarak elde ettikleri bilgileri savcılıkla paylaştı. Bu isimlerden bir tanesi olarak görev yapan şüpheli Yunus Koç, burada ne gibi usulsüzlükler yapıldığını tek tek sıraladı. Deniz Harp Okulu ve Komutanlığının mülakatları ile ilgili görevlendirildiğini örgüt abisinin kendisine örgüt evinde söylediğini aktaran Yunus Koç ifadesinde şunları söyledi: "Bana, 'Mülakatlarda görevlisin sana söylenenleri aynen yerine getir. Bu vazife önemli okula alınacak insanların kim olacağı sizin ellerinizde' dedi. Bize askeri personellerin birinci derecede yakınlarını almamamız yönünde bazen talimat verildiği oluyordu.

'DOSYAYI ÖNLERİNE SÜRÜYORLARDI'

Dosyaya bakan kişinin önüne sadece elenmesini istedikleri adayların aday numaralarını koyuyorlardı. Aynı zamanda sözleşmeli er mülakatlarında da görevlendiriliyordum. Mülakatlarda es kaza cemaate yakın olmayıp giren adaylarla ilgili, disiplin puanlarını kırarak bu adayları okulu bırakmaya, ailelerini çağırarak çocuklarınızı gönül rızası ile alın yoksa biz atarsak çocuklarınız hiçbir kamu kurumunda çalışamaz diyerek tehdit ediyorlardı."



NAZİF KARAMAN/SABAH

