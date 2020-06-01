3.5 milyon memurun çalıştığı devlette normal mesaiye 3 kural getirildi





KRONİK HASTA LİSTESİ GÜNCELLENDİ

Cumhurbaşkanlığı genelgesiyle 60 yaş üstü kamu personeli ile kronik rahatsızlığı bulunan personelin izinli sayılacağını açıklanırken, kronik hastalık listesi de güncellendi. Kurumlar, idari izinleri düzenleyen genelgeyi ilgili birimlere gönderdi. Sağlık Bakanlığı listesinde yer alanlar e-Nabızdan barkotlu belge, e-devletten ilaç raporu ya da sağlık kurumunda aldığı belgeyi vererek izinli sayılabilecek. İdari izinli sayılanlar, bu sürede görevlerini fiilen yerine getirmiş sayılacak. Bunların mali ve sosyal hak ve yardımları ile diğer özlük hakları saklı kalacak. Bu personel amirinin izni dışında görev mahallinden ayrılmayacak ve hizmetine ihtiyaç duyulanlar çağırıldıkları anda görevlerine dönecek.