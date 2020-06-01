







MİLLETİMİZİN BAŞI SAĞOLSUN

Ziyaretin ardından açıklamada bulunan Atik, İl Jandarma Komutanlığına bağlı askeri personeli taşıyan askeri aracın devrildiğini söyledi.



Kazada 2 askerin şehit olduğunu kaydeden Atik, ''Milletimizin başı sağolsun. Kederli ailelerine ve milletimize baş sağılığı diliyorum. 6 yaralımız var. Yaralıların durumu iyi. Kritik durumda olan yaralımız yok.'' dedi.