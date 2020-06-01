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    Son dakika: 'ndeki trafik normalleşme sürecinin başlamasıyla alışılan görüntülerine döndü

    Son dakika haberi... 'da trafik hafta sonu için uygulanan kısıtlamanın bitmesi ve normalleşme sürecinin başlanmasıyla sabah saatlerinde korona virüsten önceki alışılmış yoğunluğuna döndü. 'nde oluşan trafik drone ile havadan görüntülendi.

    İstanbul'da bu sabah dikkat çeken görüntü
    Yeni tip korona virüs (Covid-19) nedeniyle bir süredir trafiğinde gözle görülür bir azalma yaşanmıştı. Ancak hafta sonu için uygulanan kısıtlamanın bitmesi ve normalleşme sürecinin başlamasıyla sabah saatlerinde 'nde kaydedilen görüntülerde trafiğin eski günlerine dönüş sinyali verdiği görüldü.



    15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde işe gidiş saatinde yaşanan yoğunluk drone ile havadan görüntülendi.



    Köprüde yaşanan yoğun trafik 'eski günlere geri mi dönüyoruz' sorusunu akıllara getirdi.



    Haberler Güncel Son dakika: 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ndeki trafik normalleşme sürecinin başlamasıyla alışılan görüntülerine döndü
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