



Türkiye, 1 Haziran itibariyle normalleşme adımlarında önemli bir aşamayı geride bırakırken Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da normalleşme takvimi hayata geçiyor. Millliyet'in haberine göre çalışmalarına artık Ankara'da devam edecek olan Erdoğan, bu hafta üç "mesafeli" toplantıya yüz yüze başkanlık edecek. Erdoğan, MGK ve Kabine toplantıları ile partisinin MYK toplantılarına başkanlık edecek. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde mart ayından bu yana duran toplu etkinliklerin ise bir süre daha gerçekleşmeyeceği kaydedildi.