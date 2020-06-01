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    • 01.06.2020 23:34
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    Sağlık Bakanı 'dan 'maske' paylaşımı: Hazır salgını geriletmişken bize yakışanı yapalım

    Sağlık Bakanı , Twitter hesabından maske takmanın önemini anlatan bir paylaşım yaptı. paylaşımında, "Hazır salgını geriletmişken bize yakışanı yapalım" ifadelerine yer verdi.



    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabı Twitter üzerinden koronavirüs salgını ile mücadelede maske takmanın önemini anlatan bir paylaşım yaptı.



    Bakan Koca paylaşımında "Maske takmak kime yakışır? Koronavirüsle mücadelede ister istemez sorumluluk sahibi hepimize. Yüzümüzü, gülüşümüzü kapatsa da maskesiz yapamayız. Hazır salgını geriletmişken bize yakışanı yapalım. Maskeli, sosyal mesafeli; riske karşı biraz daha sabredelim." ifadelerine yer verdi.



    İşte Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın o paylaşımı;

    Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum
    Haberler Güncel Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan 'maske' paylaşımı: Hazır salgını geriletmişken bize yakışanı yapalım
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