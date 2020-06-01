Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabı Twitter üzerinden koronavirüs salgını ile mücadelede maske takmanın önemini anlatan bir paylaşım yaptı.
Bakan Koca paylaşımında "Maske takmak kime yakışır? Koronavirüsle mücadelede ister istemez sorumluluk sahibi hepimize. Yüzümüzü, gülüşümüzü kapatsa da maskesiz yapamayız. Hazır salgını geriletmişken bize yakışanı yapalım. Maskeli, sosyal mesafeli; riske karşı biraz daha sabredelim." ifadelerine yer verdi.
İşte Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın o paylaşımı;
Maske takmak kime yakışır? Koronavirüsle mücadelede ister istemez sorumluluk sahibi hepimize. Yüzümüzü, gülüşümüzü kapatsa da maskesiz yapamayız. Hazır salgını geriletmişken bize yakışanı yapalım. Maskeli, sosyal mesafeli; riske karşı biraz daha sabredelim. pic.twitter.com/NQB94afrJ7— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) June 1, 2020