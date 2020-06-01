Çalışmayı yürüten ekipte yer alan uzmanlardan Aneel Bhangu, "Normalde küçük veya tercihe bağlı ameliyatlar geçirmiş hastalarda ölüm oranının yüzde 1'in altında olmasını bekleriz.

Ancak araştırmamız, Kovid-19 hastalarında bu ölüm oranlarının çok yüksek olduğunu gösteriyor. Aslında bu ölüm oranları, salgından önce yüksek risk grubundaki hastalar için rapor edilenlerden bile büyük." değerlendirmesini yaptı.

CORONA VİRÜS SICAKTA YOK OLSA DA İNSAN VÜCUDUNDA YAŞAMAYA DEVAM EDİYOR

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. İlhami Çelik, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) yaz aylarında sıcak ortamda yok olduğunu ancak, insan vücudunda ise yaşamaya devam ettiğini bildirdi. Çelik, yaptığı açıklamada, salgın tedbirleri kapsamında alınan kararların önemli olduğunu söyledi.