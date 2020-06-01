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    • 01.06.2020 09:03
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    'te zehir tacirlerine operasyon! 35 gözaltı

    Son dakika haberine göre 'te emniyet güçleri daha önce belirlenen adreslere baskın düzenledi. Düzenlenen operasyonlarda 35 şüpheli gözaltına alındı.

    Zehir tacirlerine operasyon! Çok sayıda gözaltı var

    'te düzenlenen operasyonunda 35 zanlı gözaltına alındı.

    İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, uyuşturucu ticaretiyle mücadele çalışmaları kapsamında belirlenen adreslere operasyon düzenlendi.

    Operasyonda 35 şüpheli "uyuşturucu bulundurmak ve kullanmak" suçlamasıyla yakalandı.

    Adreslerde yapılan aramalarda 190 gram çeşitli türde uyuşturucu maddesi, 22 gram Hint keneviri tohumu, 8 kök kenevir bitkisi, 2 hassas terazi, 6 ruhsatsız tabanca, 17 mermi, 3 ruhsatsız av tüfeği ve 11 kartuş ele geçirildi.

    Zanlıların emniyetteki işlemleri devam ediyor.

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