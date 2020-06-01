Salgının kontrol altına alınmasıyla normalleşme adımlarını attık. 83 milyon vatandaşımızın her birine büyük sorumluluk düşüyor.
Üç kavram çok önemli; maske, mesafe, temizlik... Bunlara uyarak salgının hortlamasının önüne kesinlikle geçmemiz şart.
SAĞLIK ORDUSU
Başkan Erdoğan, "1 milyon 100 bini bulan sağlık ordumuzla milletimizin hizmetindeyiz" dedi.
TÜRKİYE'NİN YÜZ AKI
Türkiye, Coronavirüs ile mücadelede destan yazdı. Başkan Tayyip Erdoğan, dün Yeşilköy Prof. Dr. Murat Dilmener Acil Durum Hastanesi ile restorasyonu tamamlanan Hadımköy Dr. İsmail Niyazi Kurtulmuş Hastanesi'nin açılışına katıldı. Konuşmasında şu ifadeleri kullandı:
Türkiye sahip olduğu güçlü sağlık altyapısı ve genel sağlık sigortası sistemiyle salgın sürecinde dikkatleri üzerinde toplamış bir ülkedir.
Doktorundan hemşiresine ve destek personeline kadar 1.1 milyonu bulan sağlık ordumuzla milletimizin hizmetindeyiz.
Sayıları 11'i bulan şehir hastanelerimiz küresel düzeyde bir model haline gelmiştir. Salgın döneminde 2 ayı bulmadan inşasını tamamlayıp hizmete sunduğumuz bu acil durum hastanelerinin özellikle örnek alınacak bir model olduğuna inanıyorum.
Dünyada pek çok ülkenin geçici sahra ve prefabrik hastaneler kurarak çözmeye çalıştığı sorunu, biz çok daha kısa sürede kalıcı hastane inşa ederek aşmayı başardık.
Ülkemizin sağlık alanında çekim merkezi haline gelme konumu güçlenmiştir. Sağlık turizminde ciddi sıçrama yapıyoruz. İstanbul'a kazandırdığımız nice büyük eser içinde sağlık tesislerinin ayrı bir önemi vardır. Şehrimizi gurur verici yatırımlarla donattık.
Gerektiğinde tamamı yoğun bakım için kullanılabilecek 1008 yatağıyla buralar ülkemizin yüz akı olacaktır.
BİR SÜRE KAPALI KALACAKLAR
Başkan Erdoğan, 'Tütüne Hayır Günü'nde gençlere hitap etti. Virüs önlemleri kapsamında eğlence mekanları ve nargile kafelerin kapalı kalmaya devam edeceğini belirten Erdoğan, "En çok vergi yükünü sigaraya yüklüyoruz. Belki o zaman bu işten vatandaşlarımız yavaş yavaş kaçarlar diye düşünüyoruz fakat yine de kaçmıyorlar" dedi.
Prof. Dr. Murat Dilmener Acil Durum Hastanesi'nde toplam bin 8 yatak ve 16 ameliyathane yer alıyor.
ZEYNEL YAMAN