



TÜRKİYE'NİN YÜZ AKI

Türkiye, Coronavirüs ile mücadelede destan yazdı. Başkan Tayyip Erdoğan, dün Yeşilköy Prof. Dr. Murat Dilmener Acil Durum Hastanesi ile restorasyonu tamamlanan Hadımköy Dr. İsmail Niyazi Kurtulmuş Hastanesi'nin açılışına katıldı. Konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

Türkiye sahip olduğu güçlü sağlık altyapısı ve genel sağlık sigortası sistemiyle salgın sürecinde dikkatleri üzerinde toplamış bir ülkedir.

Doktorundan hemşiresine ve destek personeline kadar 1.1 milyonu bulan sağlık ordumuzla milletimizin hizmetindeyiz.

Sayıları 11'i bulan şehir hastanelerimiz küresel düzeyde bir model haline gelmiştir. Salgın döneminde 2 ayı bulmadan inşasını tamamlayıp hizmete sunduğumuz bu acil durum hastanelerinin özellikle örnek alınacak bir model olduğuna inanıyorum.

Dünyada pek çok ülkenin geçici sahra ve prefabrik hastaneler kurarak çözmeye çalıştığı sorunu, biz çok daha kısa sürede kalıcı hastane inşa ederek aşmayı başardık.

Ülkemizin sağlık alanında çekim merkezi haline gelme konumu güçlenmiştir. Sağlık turizminde ciddi sıçrama yapıyoruz. İstanbul'a kazandırdığımız nice büyük eser içinde sağlık tesislerinin ayrı bir önemi vardır. Şehrimizi gurur verici yatırımlarla donattık.

Gerektiğinde tamamı yoğun bakım için kullanılabilecek 1008 yatağıyla buralar ülkemizin yüz akı olacaktır.

