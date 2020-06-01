Dilek hemşirenin hastane personeli ve hastalar tarafından çok sevildiğini belirten Ertürk, "5 yılını yoğun bakımda 5 yılını da ameliyathanede çalışarak geçirdi. Buraların ne kadar yoğun olduğunu hepiniz bilirsiniz. Bu süreçte çalışkanlığı, dürüstlüğü, yardımseverliği, görevine olan aşkıyla ve öğrendiklerini arkadaşlarına öğretme isteğiyle bizim için çok değerli biriydi. Onun gösterdiği özveriyi çok iyi biliyoruz. İnşallah hastaların dualarıyla mekanı cennet olacak." diye konuştu.