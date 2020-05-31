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    • 01.06.2020 01:02
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    'ın Dimetoka kentinde alçak provokasyon: Tarihi camiye Yunan bayrağı astılar

    ’ın sınırında bulunan Dimetoka kentinde ibadete kapalı bulunan tarihi Çelebi  Mehmet Camii’nin minaresine Yunanistan bayrağı asıldı. Bayrak, fark edilmesinin ardından belediye tarafından indirildi. İstanbul'un fethinin 567. yılı nedeniyle Ayasofya'da Fetih Suresi okunmuş ve Yunan medyası halkı provokasyona çağıran haberler yapmıştı.

    Yunanistan'da alçak provokasyon!

    'ın sınırında bulunan Dimetoka kentinde ibadete kapalı bulunan tarihi Çelebi Mehmet Camii'nin minaresine Yunanistan bayrağı asıldı. Bayrak, fark edilmesinin ardından belediye tarafından indirildi.

    579 YILLIK TARİHİ CAMİYE YUNAN BAYRAĞI ASTILAR
    Edirne'nin Uzunköprü ilçesinin karşısında bulunan Yunanistan'ın Dimetoka kentinde bulunan ve restore edilmeyi bekleyen ibadete kapalı 579 yıllık tarihi Çelebi Sultan Mehmet Camii'nin minaresine dün gece henüz kimliği belirsiz kişiler tarafından Yunan bayrağı asıldı. Bu sabah bayrağın asıldığını fark edenlerin uyarısı ile belediye yetkilileri, Yunan bayrağını minareden indirdi.




    SORUŞTURMA BAŞLATILDI
    Dimetoka Belediye Başkanı Ramilos Haciyannoğlu, Yunan medyasına yaptığı açıklamada, bayrağın cuma akşamı minarede bulunmadığını belirterek, olayın cumartesi ya da sabaha karşı yaşandığını kaydetti. Haciyannoğlu, bayrağın fark edilmesi üzerine indirildiğini, polisin de olayla ilgili soruşturma başlattığını belirtti.

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