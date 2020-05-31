Kahvelerde kıraathanelerde tavla okey oynamak yasak mı, oyun oynanacak mı? İşte 1 Haziran'dan itibaren geçerli olacak kurallar

Kahvelerde (kıraathanelerde) tavla okey oynamak yasak mı, oyun oynanacak mı? Sorusunun yanıtı belli oldu. İçişleri Bakanlığı'nın yayınladığı genelge ile kararlar verildi ve uymayanlara yaptırım gelecek. Tavla, okey gibi oyunlar elle temas gerektirdiğinden dolayı yasaklandı. "Hayat Eve Sığar" üzerinden vatandaşlar gördükleri yanlışları işyeri puanlaması şeklinde yansıtabilecek. İşte kahvelerde oyun oynanacak mı? Sorusunun merak edilen yanıtı...
"VATANDAŞ PUANLAMA YAPACAK"
Kontrollü sosyal yaşamın kuralları yavaş yavaş ortaya çıkarken, Sağlık Bakanlığı, bu kurallara uyum için çalışmaları sürdürüyor. Bakanlığın hazırladığı "Kontrollü Sosyal Hayat Çalışma Rehberleri"nde her işyerinin uyacağı kurallar tek tek belirlenirken, bakanlık yeni bir uygulama ile her işyerinin çalışma rehberlerine uyumunun bundan böyle puanlanacağını duyurdu.
"YAPTIRIM UYGULANACAK"
Örneğin bir kozmetik dükkânına gidildiğinde, maske takmayan müşterilerin uyarılmadığı ya da allık, ruj gibi malzemelerin denendiğini gören vatandaşlar, "Hayat Eve Sığar" uygulaması üzerinden işyerini puanlayabilecek. Bu puanlama kontrol mercileri tarafından görülebilecek. Kurallara uymayan işyerlerine denetimler arttırılacak, uyarılar yapılacak. Kurallara ısrarla uyulmaması halinde gerekli yaptırımlar uygulanacak.
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI GENELGE YAYINLANDI
İçişleri Bakanlığı'ndan yayınlanan genelgede şu ifadeler kullanıldı;
Faaliyetleri geçici süreliğine durdurulan/kısıtlanan lokanta, restoran, kafe, pastane, kıraathane, kahvehane, çay bahçesi, dernek lokallerinin (iskambil, okey, tavla oyunları ve nargile satışları ile doğrudan temasa neden olacak şekilde dans ve oyun amacıyla yapılan canlı müzik faaliyetleri hariç olmak üzere) 1 Haziran 2020 Pazartesi günü itibariyle belirlenen kurallar dâhilinde saat 22.00'a kadar hizmet vermeye başlayacak. Kendi müşterilerine hizmet veren turizm tesislerinin bünyesindeki işletmeler saat sınırlamasına tabi olmayacak.
Bilim kurulunun önerileri doğrultusunda iskambil, okey, tavla oyunları ve nargile satışları ile doğrudan temasa neden olacak şekilde dans/oyun vb ile bu amaçla yapılan canlı müzik faaliyetleri hariç olmak üzere lokanta, restoran, kafe, pastane, kıraathane, kahvehane, çay bahçesi, dernek lokalleri, yüzme havuzları, kaplıca, hamam, sauna, SPA merkezleri vb. işletmelerin faaliyetlerini 22.00'a kadar (Kendi müşterilerine hizmet veren turizm tesislerinin bünyesindeki işletmeler saat sınırlamasına tabi olmayacaktır.)