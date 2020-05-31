Kahvelerde kıraathanelerde tavla okey oynamak yasak mı, oyun oynanacak mı? İşte 1 Haziran'dan itibaren geçerli olacak kurallar

"VATANDAŞ PUANLAMA YAPACAK"

Kontrollü sosyal yaşamın kuralları yavaş yavaş ortaya çıkarken, Sağlık Bakanlığı, bu kurallara uyum için çalışmaları sürdürüyor. Bakanlığın hazırladığı "Kontrollü Sosyal Hayat Çalışma Rehberleri"nde her işyerinin uyacağı kurallar tek tek belirlenirken, bakanlık yeni bir uygulama ile her işyerinin çalışma rehberlerine uyumunun bundan böyle puanlanacağını duyurdu.

"YAPTIRIM UYGULANACAK"

Örneğin bir kozmetik dükkânına gidildiğinde, maske takmayan müşterilerin uyarılmadığı ya da allık, ruj gibi malzemelerin denendiğini gören vatandaşlar, "Hayat Eve Sığar" uygulaması üzerinden işyerini puanlayabilecek. Bu puanlama kontrol mercileri tarafından görülebilecek. Kurallara uymayan işyerlerine denetimler arttırılacak, uyarılar yapılacak. Kurallara ısrarla uyulmaması halinde gerekli yaptırımlar uygulanacak.