Türkiye normale dönüyor

Coranavirüs salgınına karşı alınan önlemler gevşetiliyor. Park, bahçe, piknik alanları, mesire yerleri ve plajlar 1 Haziran'dan itibaren kullanılabilecek. Lokanta, restoran, kafe, pastane, kahvehane, çay bahçesi, lokaller saat 22.00'ye kadar hizmet verecek. Spor merkezleri, yüzme havuzu, kaplıca, hamam, sauna, SPA merkezleri vb. işletmeler kurallar dahilinde hizmete açılacak. Giyim pazarlarının da (sosyete pazarı) yarından itibaren faaliyetlere başlaması kararlaştırıldı. Belirtilen tedbirlere ve kurallara uymayanlara gerekli adli işlem uygulanacak.
1 HAZİRAN'DAN İTİNAREN!
PARK, bahçe, piknik alanları, mesire yerleri ve plajlar kullanılabilecek.
LOKANTA, restoran, kafe, pastane, kahvehane, çay bahçesi, lokaller hizmet verecek.
SPOR salonları, yüzme havuzu, kaplıca, hamam, sauna ve SPA vb. işletmeler açılacak.
PİKNİK, spor, yürüyüş, gezi, balık tutma vb. faaliyetlere sosyal mesafe şartlarına uyularak başlanacak.
GİYİM pazarlarına, belirlenen kurallar ve mesafe şartlarına uyularak gidilebilecek.
SEYAHAT İZİN BELGESİ ZORUNLULUĞU KALKIYOR
Seyahat kısıtlaması bu gece sona erecek. İzin belgesi alma zorunluluğu kaldırıldı. 65 yaş ve üzeri hariç.
1 HAZİRAN'DAN İTİNAREN!
PARK, bahçe, piknik alanları, mesire yerleri ve plajlar kullanılabilecek.
LOKANTA, restoran, kafe, pastane, kahvehane, çay bahçesi, lokaller hizmet verecek.
SPOR salonları, yüzme havuzu, kaplıca, hamam, sauna ve SPA vb. işletmeler açılacak.
PİKNİK, spor, yürüyüş, gezi, balık tutma vb. faaliyetlere sosyal mesafe şartlarına uyularak başlanacak.
GİYİM pazarlarına, belirlenen kurallar ve mesafe şartlarına uyularak gidilebilecek.
SEYAHAT İZİN BELGESİ ZORUNLULUĞU KALKIYOR
Seyahat kısıtlaması bu gece sona erecek. İzin belgesi alma zorunluluğu kaldırıldı. 65 yaş ve üzeri hariç.