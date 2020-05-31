Türkiye normale dönüyor

salgınına karşı alınan önlemler gevşetiliyor.Lokanta, restoran, kafe, pastane, kahvehane, çay bahçesi, lokaller saat 22.00'ye kadar hizmet verecek.Giyim pazarlarının da (sosyete pazarı) yarından itibaren faaliyetlere başlaması kararlaştırıldı. Belirtilen tedbirlere ve kurallara uymayanlara gerekli adli işlem uygulanacak.PARK, bahçe, piknik alanları, mesire yerleri ve plajlar kullanılabilecek.SPOR salonları, yüzme havuzu, kaplıca, hamam, sauna ve SPA vb. işletmeler açılacak.GİYİM pazarlarına, belirlenen kurallar ve mesafe şartlarına uyularak gidilebilecek.Seyahat kısıtlaması bu gece sona erecek. İzin belgesi alma zorunluluğu kaldırıldı. 65 yaş ve üzeri hariç.