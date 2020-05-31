İstanbul Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Patoloji Anabilim Dalı eski Öğretim Üyesi Prof. Dr. Feriha Öz (87), Corona nedeniyle 2 Nisan'da hayatını kaybetti. Değerli doktorun ismi, Sancaktepe'de yapılan acil durum hastanesine verildi.
Açılışa katılan oğlu Kulak Burun Boğaz Uzmanı Prof. Dr. Ferhan Öz, büyük gurur yaşadığını söyledi. "Annemin kaybının bende açtığı acıyı size tarif edemem. Bu üzüntümü bir nebze azaltan sayın Cumhurbaşkanımıza şükranlarımı iletiyorum" dedi.
Prof. Dr. Ferhan Öz, "Cumhurbaşkanımızın televizyondaki açıklamasını duyduğumda ilk olarak anneme ve babama söylemek isterdim, ancak her ikisini de kaybettim" dedi.
Açılışa katılan oğlu Kulak Burun Boğaz Uzmanı Prof. Dr. Ferhan Öz, büyük gurur yaşadığını söyledi. "Annemin kaybının bende açtığı acıyı size tarif edemem. Bu üzüntümü bir nebze azaltan sayın Cumhurbaşkanımıza şükranlarımı iletiyorum" dedi.
Prof. Dr. Ferhan Öz, "Cumhurbaşkanımızın televizyondaki açıklamasını duyduğumda ilk olarak anneme ve babama söylemek isterdim, ancak her ikisini de kaybettim" dedi.