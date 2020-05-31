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    • 31.05.2020 Gazete
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    Prof. Dr. 'ün oğlu sevincini dile getirdi: Keşke annem de görseydi

    Yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) Prof. Dr. ’ün adı, ’da salgın hastanesine verildi. Kendisi gibi profesör olan oğlu sevincini böyle dile getirdi.

    Keşke annem de görseydi
    İstanbul Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Patoloji Anabilim Dalı eski Öğretim Üyesi Prof. Dr. Feriha Öz (87), Corona nedeniyle 2 Nisan'da hayatını kaybetti. Değerli doktorun ismi, Sancaktepe'de yapılan acil durum hastanesine verildi.




    Açılışa katılan oğlu Kulak Burun Boğaz Uzmanı Prof. Dr. Ferhan Öz, büyük gurur yaşadığını söyledi. "Annemin kaybının bende açtığı acıyı size tarif edemem. Bu üzüntümü bir nebze azaltan sayın Cumhurbaşkanımıza şükranlarımı iletiyorum" dedi.




    Prof. Dr. , "Cumhurbaşkanımızın televizyondaki açıklamasını duyduğumda ilk olarak anneme ve babama söylemek isterdim, ancak her ikisini de kaybettim" dedi.

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