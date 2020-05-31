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    Son dakika: duyurdu: Koronavirüs tedbirlerine uymayanlara ceza yağdı!

    Son dakika haberi... ndan sokağa çıkma kısıtlaması ve koronavirüs tedbirleriyle ilgili açıklama yapıldı. Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Seyahat kısıtlaması kararına uymayan 9 bin 877 kişiye adli ya da idari işlem yapıldı." ifadelerine yer verildi. Ayrıca 64 ildeki 428 yerleşim yerinde karantina kararının kaldırıldığı duyuruldu.

    Koronavirüs tedbirlerine uymayanlara ceza yağdı!

    ndan sokağa çıkma kısıtlaması ve koronavirüs tedbirleriyle ilgili açıklama yapıldı.

    Bakanlıktan yapılan açıklama şu ifadelere yer verildi: Yeni tip koronavirüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında; 29 Mayıs cuma günü saat 24.00 itibarıyla 15 ilimizde başlayan sokağa çıkma kısıtlaması bu gece saat 24.00'te sona erecektir. Söz konusu kısıtlama kararına uymayan toplam 9 bin 877 kişiye Umumi Hıfzıssıhha Kanunu ve TCK'nın ilgili maddeleri kapsamında adli ya da idari işlem yapılmıştır.

    Kontrollü sosyal hayatı öncelemek, bireysel önlemleri uygulamaya devam etmek, başarımızı kalıcı hale getirmek için şarttır.

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    Haberler Güncel Son dakika: İçişleri Bakanlığı duyurdu: Koronavirüs tedbirlerine uymayanlara ceza yağdı!
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