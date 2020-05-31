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    • 31.05.2020 11:40
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    Polis ve bekçilere karşı başlatılan çirkin operasyon sürüyor! 'Çocuk' diye ajite ettiler, 'suç makinesi' çıktı

    Bazı yayın organlarında polis ve bekçilere karşı başlatılan algı operasyonları son sürat devam ediyor. Bunun son örneği ise Söğüt'te yaşandı. "Polisten çocuğa orantısız güç" olarak bahsedilen haberde çocuk diyerek ajite edilmeye çalışılan 2 kişinin; tehditten yaralamaya kadar birçok suç kaydının mevcut olduğu ortaya çıktı.

    'Çocuk' diye ajite ettiler, 'suç makinesi' çıktı

    Bazı yayın organlarınca 'in Söğüt ilçesinde 20 yaş altı sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 20 yaş altı ve arkadaşı Ahmet Şahin'e polis tarafından şiddet uygulandığı şeklinde e yer verildi.

    POLİSLER YİNE HEDEFTE
    Pandemi sürecinde büyük bir özveri ile çalışan, 65 yaş ve üzeri vatandaşların her türlü ihtiyaçlarını karşılayan, yeri geldiğinde tarla süren polis ve bekçilerimizin bu hizmetleri bazı kesimleri rahatsız etmeye devam ediyor.

    NE OLMUŞTU?
    20 yaş altı Halil Kokkor ve Ahmet Şahin plakasız motosikletle İlçe Emniyet Müdürlüğü önünden geçtikleri görülmesi üzerine gerekli işlem başlatılabilmesi için polis ekipleri tarafından takip edilmiş, Halil Kokkar evinin önünde zor kullanılarak yakalanmıştı. Halil Kokkor'a kask takmama, Ahmet Şahin'e de sürücü belgelerinin sınıfına göre sürmeye yetkili olmadıkları araçları sürme, kask takmama ve tescilsiz araç kullanma maddelerince trafik yönünden idari yaptırım uygulanmış ve salıverilmişti.

    SUÇ DOSYALARI KABARIK ÇIKTI
    Halil Kokkor ve arkadaşı Ahmet Şahin suç kaydı ortaya çıktı. Buna göre; Okkor'un 2 Tehdit, 5 Kasten Yaralama, 1 6136 SKM, 1 Görevi Yaptırmama için Direnme, 2 Uyuşturucu Madde Kullanmak olmak üzere toplam 11 suç kaydı mevcut. Şahin'in ise 3 Kasten Yaralama, 1 İşyerinden Hırsızlık, 1 Mala Zarar Verme, 1 Taksirle Yaralama suçu olmak üzere toplam 6 suç kaydı var.

    POLİSLER HAKKINDA SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDULAR
    Suç makinesi Halil Kokkor'un, boğazının sıkıldığı iddiasıyla darp raporu alıp polisler hakkında annesi ile birlikte suç duyurusunda bulunduğu öğrenildi.

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