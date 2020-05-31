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    • 31.05.2020 15:36
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    'da yine aynı manzara! Vatandaşlar ulaşıma koymayan 'ye isyan etti!

    le mücadele kapsamında bir dizi önlemler alarak kısa sürede vaka sayısının azalmasını sağlarken ’li Başkanı salgın döneminde halkın hayatını tehlikeye atmaya devam ediyor. Koronavirüs tedbirleri kapsamında haftasonu için getirilen sokağa çıkma kısıtlamasında ’da yollar boş kaldı. Kısıtlamaya rağmen işe gitmek zorunda olanlar ise yine aynı manzara ile karşılaştı. Koronavirüs sürecinde koyması gereken İBB, tam tersi seferlerini azalttı. Vatandaşlar ise İBB’ye isyan etti.

    Koronavirüs salgını tedbirleri kapsamında iki günlük sokağa çıkma yasağında İstanbul'da sessizlik hakimdi.

    Her gün binlerce aracın geçtiği yollar bomboş kaldı.

    İşe gitmek zorunda olanlar sabahın erken saatlerinde yollara döküldü.

    Ancak Mecidiyeköy ve Zincirlikuyu'da seferlerin az olması ve kısıtlı sayıda yolcu uygulaması nedeniyle birçok vatandaş saatlerce duraklarda beklemek zorunda kaldı.

    Her hafta aynı şeyi yaşadıklarını söyleyen vatandaşlar duruma isyan etti.

    Yeni Şafak'ta yer alan habere göre, Sabah işine gitmek için Mecidiyeköy durağına gelen Hüseyin Şahin "Dün iki saat bekledim. Bugün de yarım saattir bekliyorum. Büyükşehir Belediyesi ek sefer koyması gerekirken aksine seferleri kaldırıyor .Bölge şefleri, bölge amirleri arabaların giriş kalkışlarıyla oynuyor.Şu an bekliyoruz. Belki işimize geç kalacağız belki de işimizden olacağız.Araçlar bir saat veya bir buçuk saat arayla geliyor. Biz burada hepimiz mağduruz" dedi.

    Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum
    Haberler Güncel İstanbul'da yine aynı manzara! Vatandaşlar ulaşıma ek sefer koymayan İBB'ye isyan etti!
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