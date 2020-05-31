Koronavirüs salgını tedbirleri kapsamında iki günlük sokağa çıkma yasağında İstanbul'da sessizlik hakimdi.
Her gün binlerce aracın geçtiği yollar bomboş kaldı.
İşe gitmek zorunda olanlar sabahın erken saatlerinde yollara döküldü.
Ancak Mecidiyeköy ve Zincirlikuyu'da seferlerin az olması ve kısıtlı sayıda yolcu uygulaması nedeniyle birçok vatandaş saatlerce duraklarda beklemek zorunda kaldı.
Her hafta aynı şeyi yaşadıklarını söyleyen vatandaşlar duruma isyan etti.
Yeni Şafak'ta yer alan habere göre, Sabah işine gitmek için Mecidiyeköy durağına gelen Hüseyin Şahin "Dün iki saat bekledim. Bugün de yarım saattir bekliyorum. Büyükşehir Belediyesi ek sefer koyması gerekirken aksine seferleri kaldırıyor .Bölge şefleri, bölge amirleri arabaların giriş kalkışlarıyla oynuyor.Şu an bekliyoruz. Belki işimize geç kalacağız belki de işimizden olacağız.Araçlar bir saat veya bir buçuk saat arayla geliyor. Biz burada hepimiz mağduruz" dedi.