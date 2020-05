'HEDEF HER YIL 300 BİN KONUT'

Bakan Kurum, hem depremde hasar gören hem de ihtiyaç duyulan alanlarda altyapı çalışmaları yaptıklarını belirterek, şöyle devam etti:

"Malatya'da yurt dışı kredilerle İller Bankası Genel Müdürlüğü, Büyükşehir Belediyesinin ortak yürüttüğü proje çerçevesinde 600 milyon liralık yatırımı Malatya'ya kazandırıyoruz. Bunun da çalışmalarına bu yıl içerisinde başlayacağız. Hızlı bir şekilde bu projeleri tamamlamış olacağız. Bunun dışında Malatya'da uzun zamandır bekleyen bir kentsel dönüşüm çalışmamız vardı onun da ihalesini bu yıl içerisinde tamamlayacağız. Haziran ayı içerisinde ihalesi yapılmış olacak ve hızlı bir şekilde orada kentsel dönüşüm projelerini yapıyor olacağız. Hedefimiz her yıl 300 bin konut dönüştürerek 5 yılda acil öncelikli 1 buçuk milyon konutun dönüşümünü sağlamaktır. 'Türkiye'nin her yerinde dönüşüm' diyoruz. 'Yerinde, gönüllü, hızlı' diyoruz ve inşallah bu doğru örnekleri vatandaşlarımıza anlatmak suretiyle ülkemizdeki yapı stokunu kararlı bir şekilde yenilemiş olacağız."