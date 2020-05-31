

'MALATYA'YA 4 BİN 244 KONUT'

24 Ocak'ta yaşanan depremle ilgili yapılan çalışmaları anlatan Bakan Kurum, depremin etkilediği Malatya'ya 4 bin 244 konut yapılacağını belirterek şöyle konuştu:

"Hem Elazığ'da hem Malatya'da vatandaşımızın barınma ihtiyacı neyse bu ihtiyacı karşılamak adına ve köklü bir kentsel dönüşüm yapıyoruz. Şimdi Malatya'da 7 ayrı projede hem merkezlerde hem de kırsal alanlarda, köylerimizde projeleremizi gerçekleştiriyoruz. Bu kapsamda Malatya'da 4 bin 244 konutun yapım sürecini başlatmış bulunuyoruz. Bu süreçte 48 bin binada hasar tespit çalışmalarını gerçekleştirdik. Çok hızlı bir şekilde bu hasar tespit çalışmalarını yaptık ve 136 bin bağımsız bölümü içeren hasar tespit çalışmalarını tamamladık. Bu çalışmalar sürerken de biz hızlı aksiyon almak adına yeni Malatya adına yapılacak tüm projeleri sahada başlatarak, vatandaşlarımıza söz verdiğimiz şekilde bir yıl içerisinde tüm konutları bitirme gayretine girdik ve fiilen de sahada yaklaşık 2 bin 400 konutun inşasına başladık. Şu an Pütürge'de inşaatlarımızın kabaları bitmek üzere. İnşallah yıl sonuna kadar Pütürge'deki konutlarımızın teslimlerini yapacağız."