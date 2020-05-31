İnternet hızı neden yavaş? İnternet servis sağlayıcılarının upload / yükleme hızlarını artırdığını ve hatta bazı kullanıcılarının indirme hızlarının arttığını duyurmuştuk. Corona virüsü salgını nedeniyle insanlar evlerinde izolasyon sürecini geçirirken, internet bağlantı hızı bazı şehirler ve ilçeler için sorun yaratmaya devam ediyor. Özellikle video görüşmeler, Netflix gibi film ve dizi platformları veya internet üzerinden oynanan oyunlarda düşük hız problemlere yol açabiliyor.