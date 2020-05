"Eğer Belediye Başkanı Ulusal Muhafızları ilk akşamdan kullansaydı bu sorunlar olmayacaktı." ifadesini kullanan Trump, Demokratlar tarafından yönetilen diğer eyalet ve şehirlerin bu örneğe bakmalarını ve çok geç olmadan Ulusal Muhafızlardan destek almalarını önerdi.

"ANTIFA'YI TERÖR ÖRGÜTÜ OLARAK TANIYACAĞIZ"

ABD'nin ANTIFA'yı terör örgütü olarak tanıyacağını kaydeden Trump, ayrıca "sahte haber" olarak nitelediği ana akım medyayı da gösterilerde öfke ve anarşiyi köpürtmekle suçladı.

The United States of America will be designating ANTIFA as a Terrorist Organization.