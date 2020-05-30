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    Son dakika: duyurdu: 3 'lı terörist etkisiz hale getirildi!

    Son dakika haberine göre,Milli Savunma Bakanlığı, 'ın kuzeyi Zap ve Haftanin bölgelerinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen 3 'lı teröristin düzenlenen hava harekatlarıyla etkisiz hale getirildiğini bildirdi.


    Milli Savunma Bakanlığı, 'ın kuzeyi Zap ve Haftanin bölgelerinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen 3 'lı teröristin düzenlenen hava harekatlarıyla etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

    Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından, Irak'ın kuzeyi Zap ve Haftanin bölgelerindeki harekata ilişkin açıklama yapıldı.

    Açıklamada, "Irak kuzeyi Zap ve Haftanin bölgelerinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen 3 PKK'lı terörist düzenlenen hava harekatlarıyla etkisiz hale getirildi. En son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar operasyonlarımız devam edecek." ifadelerine yer verildi.

    Açıklamada, hava harekatına ilişkin görüntüler de paylaşıldı.

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