



Bakan Pakdemirli, vatandaşların herhangi bir aksilik yaşamadan milli park ve tabiat parklarını ziyaret etmeleri için bu alanlardaki tesislerin bakımı ve temizliği için gerekli hazırlıkların yapıldığını söyledi. Bakan Pakdemirli, maske takılması ve hijyen kurallarına dikkat edilmesi gerektiğini de hatırlattı.