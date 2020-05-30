Sürücü kursları ne zaman açılacak? Sürücü kursları eğitime ne zaman başlıyor?

Sürücü kursları ne zaman açılacak? Ehliyet almak isteyen vatandaşların merak ettiği konulardan birisi de sürücü kursları ne zaman başlıyor sorusuna yanıt aramaya başlıyor. Normalleşmeyle birlikte ülke genelinde birçok kurum yeniden çalışmaya başlıyor. Sürücü adayları da ehliyet almanın yollarını araştırıyor. Ehliyet kurslarında salgın hastalık sebebiyle yeni düzenlemeler yapılacak. Sınıflarda ve direksiyon eğitimi verilen taşıtlarda hijyen çalışmaları yapılacak.
SÜRÜCÜ KURSLARI NE ZAMAN AÇILIYOR?
Cumhurbaşkanı Erdoğan kabine toplantısının ardından yaptığı açıklamada sürücü kursları ve benzeri diğer kursların 1 Haziran tarihinden itibaren hizmet verileceğini açıkladı.
SÜRÜCÜ KURSLARINDA YENİ DÖNEM!
Sürücü kursları 1 Haziran tarihinden itibaren kapılarını açmaya hazırlanıyor. Koronavirüs sebebiyle eğitim verilen derslik ve araçlarda önlemler alınacak. Ders verilen sınıflarda mevcut sayısı 10'a düşürülecek. Direksiyon derslerinde eğitim verilen araçlarda yoğun temas edilen direksiyon, vites, kapı vb yerler streç film ile kaplanacak. Sürücü kurslarının uygulama sınavında araçlarda sürücü adayıyla birlikte denetmen olarak görev yapan kişi sayısının azaltılması planlanıyor.
EHLİYET SINAVI TARİHİ AÇIKLANDI MI?
Milli Eğitim Bakanlığı Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan Koronavirüs Salgını Nedeniyle e-Sınav Oturumlarının Ertelenmesi konulu 6 Nisan 2020 tarihli yazıda ''MTSK e-Sınavına girecek olan adayların mağduriyet yaşamaması için 16 Mart-30 Nisan 2020 tarihleri arasında yapılacak olan e-Sınav oturumları 4 Mayıs 2020 Pazartesi gününden itibaren başlayacak şekilde ileri tarihlere taşınmıştır." denildi.