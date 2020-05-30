Sürücü kursları ne zaman açılacak? Sürücü kursları eğitime ne zaman başlıyor?

Sürücü kursları ne zaman açılacak? Ehliyet almak isteyen vatandaşların merak ettiği konulardan birisi de sürücü kursları ne zaman başlıyor sorusuna yanıt aramaya başlıyor. Normalleşmeyle birlikte ülke genelinde birçok kurum yeniden çalışmaya başlıyor. Sürücü adayları da ehliyet almanın yollarını araştırıyor. Ehliyet kurslarında salgın hastalık sebebiyle yeni düzenlemeler yapılacak. Sınıflarda ve direksiyon eğitimi verilen taşıtlarda hijyen çalışmaları yapılacak.

SÜRÜCÜ KURSLARI NE ZAMAN AÇILIYOR?

Cumhurbaşkanı Erdoğan kabine toplantısının ardından yaptığı açıklamada sürücü kursları ve benzeri diğer kursların 1 Haziran tarihinden itibaren hizmet verileceğini açıkladı.