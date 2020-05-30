E-Devlet 65 yaş üstü seyahat izni nasıl alınır? 65 yaş üstü kişiler nasıl seyahat edebilir?

65 yaş üstü seyahat izni nasıl alınır? E-Devlet 65 yaş üstü seyahat izin belgesi için vatandaşlar araştırma yapıyor. 65 yaş üstü kişilerin nasıl ve hangi şartlarda seyahat edebilecekleri araştırılıyor. 65 yaş üstü vatandaşların seyahat etmesi ve sokağa çıkmasına kısıtlama getirilmişti. Normalleşmenin başlamasıyla birlikte seyahat yasakları da kaldırıldı. 65 yaş üstü kişilerin seyahat etmesi için de belirli şartlar getirildi. Peki, 65 yaş üstü seyahat izni nasıl alınır? 65 yaş üstü seyahat izin belgesi E-Devlet ekranı haberimizde!

65 YAŞ ÜSTÜ 15 HAZİRAN'I BEKLEYECEK

En riskli grup sayılan ve sayıları 7.5 milyona ulaşan 65 yaş üstüyle ilgili kısıtlamanın haziran ayının ortasında ya da sonunda kalkması bekleniyor. Karar vaka sayılarındaki artış ya da azalmaya göre verilecek. Seyahat kısıtlamalarının kalkmasının ardından vaka artışı olup olmayacağı gözlendikten sonra 65 yaş ve üzeri için uygulanan kısıtlamaların tamamen kalkması gündeme gelecek. Riskli çalışma gruplarından diş hekimleri için de kısıtlamanın ağustos ayına kadar devam etmesi bekleniyor.