E-Devlet 65 yaş üstü seyahat izni nasıl alınır? 65 yaş üstü kişiler nasıl seyahat edebilir?

65 yaş üstü seyahat izni nasıl alınır? E-Devlet 65 yaş üstü seyahat izin belgesi için vatandaşlar araştırma yapıyor. 65 yaş üstü kişilerin nasıl ve hangi şartlarda seyahat edebilecekleri araştırılıyor. 65 yaş üstü vatandaşların seyahat etmesi ve sokağa çıkmasına kısıtlama getirilmişti. Normalleşmenin başlamasıyla birlikte seyahat yasakları da kaldırıldı. 65 yaş üstü kişilerin seyahat etmesi için de belirli şartlar getirildi. Peki, 65 yaş üstü seyahat izni nasıl alınır? 65 yaş üstü seyahat izin belgesi E-Devlet ekranı haberimizde!
65 YAŞ ÜSTÜ 15 HAZİRAN'I BEKLEYECEK
En riskli grup sayılan ve sayıları 7.5 milyona ulaşan 65 yaş üstüyle ilgili kısıtlamanın haziran ayının ortasında ya da sonunda kalkması bekleniyor. Karar vaka sayılarındaki artış ya da azalmaya göre verilecek. Seyahat kısıtlamalarının kalkmasının ardından vaka artışı olup olmayacağı gözlendikten sonra 65 yaş ve üzeri için uygulanan kısıtlamaların tamamen kalkması gündeme gelecek. Riskli çalışma gruplarından diş hekimleri için de kısıtlamanın ağustos ayına kadar devam etmesi bekleniyor.
Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan yönetici kadro ve pozisyonunda bulunanlar hariç, 60 yaş ve üzerinde olanlar ile kronik hastalığı bulunanların, idari izinli sayılacağı açıklandı. Ağustos ayında planlanan hac ziyaretlerinin ise bu yıl yapılmaması bekleniyor. Suudi Arabistan'ın koronavirüs salgını nedeniyle yasakları devam ettirdiği, bu yasakların seyrine göre yeni kararlar alınabileceği ifade ediliyor. 2020-2021 yılı umre ziyaretleri içinse en erken 1 Eylül tarihine işaret ediliyor.
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu bir süredir Türkiye'ye yoğun turizmin trafiği olan ülkelerin bakanlarıyla uçuş planlaması ve turizm konusunda görüşmeler yapıyordu. Planlamaya göre 4 Haziran'da iç hatlar, 10 Haziran'da ise dış hat uçuşları başlayacak. Dış hatlarda uçuşlar ilk olarak KKTC'ye olacak. Almanya ile karşılıklı uçak seferlerinin haziran ayının sonuna doğru, İngiltere ile temmuz ayında, Rusya ile ise ağustosta başlayabileceği öngörülüyor.
SEYAHAT İZİN BELGESİ NASIL ALINIR?
Başvuru sırasında başvuranın ve beraberindekilerin; Covid-19 evde izolasyon sorgusunun yanı sıra belirtilen hastalıklarının olup/olmadığı hususu da sistem üzerinden otomatik olarak sorgulanacak.
Vatandaşların bahse konu belgeyi almak üzere herhangi bir sağlık kuruşuna ya da kaymakamlık/valiliklere gitmelerine gerek bulunmayacak. Seyahat İzin Belgesi başvuruları otomatik olarak değerlendirilecek ve sonuçlandırılacak.
İzin başvurusu kabul edilenlere SMS yolu ile bilgilendirme yapılacak olup ayrıca E-Devlet üzerinden başvuru onay belgesi çıktısı da alınabilecek.
Düzenlenen "Seyahat İzin Belgesi" tek yön geçerli olacak ve seyahat izin belgesi olan 65 yaş ve üzeri vatandaşların, en az 30 gün boyunca gittikleri yerleşim yerinde kalmaları esas olacak.(65 yaş ve üzeri vatandaşlarımıza seyahatlerinde refakat eden kişiler 72 saat içinde geri dönebileceklerdir.)
İzin belgesi kabul edilen 65 yaş ve üzeri vatandaşların bilgileri otomatik olarak gidecekleri il valilikleri ile kayıtlı olduğu aile hekimine bildirilecek. Kayıtlı oldukları aile hekimleri tarafından gerekli takipleri yapılacak.
65 yaş ve üzeri olan vatandaşlar gidecekler yerlerde de 22 Mart tarihinde yayınlanan genelge kapsamında sokağa çıkma kısıtlamaları devam edecek.
SEYAHAT İZİN BELGESİ ALMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ
Seyahat edecek vatandaşlarımızın artık kaymakamlıklara gitmesine gerek kalmadı. Seyahat İzin Belgesi başvuruları e-Devlet üzerinden yapılabilecek.
Değerlendirme sonucu başvurucuya SMS ile bildirilecek. Başvurusu onaylananlar, otogar veya havalimanlarında oluşturulan başvuru masalarından vatandaşlık numaraları ile doğrulama yapıldıktan sonra kabul edilecek.
*İl İdaresi Kanununun 11/C maddesi ile Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 27 ve 72 nci maddeleri uyarınca yukarıda belirtilen çerçevede gerekli kararların alınacak.
*Seyahat izin belgesi alan ve toplu ulaşım araçlarıyla seyahat edecek olanların otogarlarda oluşturabileceği yoğunluk göz önüne alınarak toplu ulaşımlarına ilişkin tedbirler planlanarak, uygulamada herhangi bir aksaklığa ve mağduriyete neden olunmayacak.
KİMLER SEYAHAT İZİN BELGESİ ALABİLİR?
İçişleri Bakanlığı, araç giriş kısıtlamasına ilişkin istisnaları belirleyen ek genelgeyi valiliklere gönderdi.
Uygulamaya ilişkin istisnalara yer verilen genelgede Seyahat İzin Belgesi alabilecek kişiler şu şekilde sıralandı:
"- Tedavi olduğu hastaneden taburcu olup ikametine dönmek isteyen, doktor raporu ile sevk olan veya önceden alınmış doktor randevusu, kontrolü olanlar.
- Kendisi veya eşinin, vefat eden birinci derece yakınının ya da kardeşinin cenazesine katılmak için seyahat edecek olanlar.
- Ölüm nedeni Kovit-19 olanlar hariç 4 kişiyi geçmemek şartıyla cenaze nakil işlemine refakat edecek olanlar.
- Bulunduğu şehre son 5 gün içerisinde gelmiş olmakla beraber kalacak yeri olmayıp ikamet ettikleri yerleşim yerlerine dönmek isteyenler.
- Tedavi olduğu hastaneden taburcu olanlar, bulunduğu şehre son 5 gün içerisinde gelen ve kalacak yeri olmayanlar ile askerlik hizmetini tamamlayanlara seyahat izin belgesi verilebilecek
- Seyahat izin belgeleri, özel araçlar için yolcu taşıma kapasitesi ile sınırlı, D2 yolcu taşıma belgesine sahip maksimum 20 yolcu kapasiteli ticari araçlar için ise yolcu sayısı kapasitesinin yarısını geçmemek şartıyla kullanılabilecek
- Askerlik hizmetini tamamlayarak yerleşim yerlerine dönmek isteyenler.
- Özel veya kamudan günlü sözleşmeye davet yazısı olanlar.