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    • 30.05.2020 13:16
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    il binasında örgütsel materyaller ele geçirildi! Sözde il eşbaşkanları ve gözaltına alındı

    Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Başkanlığı binasında arama yapıldığı, Batman HDP milletvekilleri ve avukatlarının da hazır bulunduğu arama neticesinde çok sayıda örgütsel ve bazı teröristlere ait fotoğraf ,afiş, yasaklı kitap ve suç unsuru olan dijital materyallere el konulduğu, sözde il eşbaşkanları ve isimli şahısların gözaltına alındığı belirtildi.

    HDP'li eşbaşkanlara gözaltı

    Valiliği: Batman Emniyet Müdürlüğü'ne 29 Mayıs 2020 tarihinde intikal eden bir ihbar üzerine Cumhuriyet Başsavcılığının talimatları doğrultusunda, ilimiz Cumhuriyet Mahallesi Turgut Özal Bulvarı üzerinde faaliyet gösteren (Halkların Demokratik Partisi) İl Başkanlığı binasında arama yapılmıştır.



    Batman HDP milletvekilleri ve avukatlarının da hazır bulunduğu arama neticesinde çok sayıda örgütsel ve bazı teröristlere ait fotoğraf ,afiş, yasaklı kitap ve suç unsuru olan dijital materyallere el konulmuş, sözde il eşbaşkanları ve isimli şahıslar gözaltına alınmıştır. Konu ile ilgili tahkikat devam etmektedir.


    Haberler Güncel Batman HDP il binasında örgütsel materyaller ele geçirildi! Sözde il eşbaşkanları Ömer Kulpu ve Fatma Ablay gözaltına alındı
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