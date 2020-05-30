AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, kilise saldırıları ve Hrant Dink Vakfı'na yönelik tehdide ilişkin bir açıklama yaptı.



Twitter hesabından yaptığı açıklamada Çelik, şunları kaydetti:



"Bu provokasyonlara müsaade etmeyiz. Kursaklarında kalır. Camileri, kiliseleri, havraları hedef alan; vakıfları, dernekleri, vatandaşlarımızı tehdit etmeye kalkan provokasyonlar Türkiye düşmanlığıdır. Bunların maşaları çeşitlidir ama arkasındaki odaklar aynıdır.

Ülkemizin ve insanımızın kötülüğünü isteyenler, farklılıklarımızı fay hattı zannederek bunları tetiklemeye çalışır. Ama her seferinde fay hattı zannettiklerinin kardeşlik köprülerimiz olduğunu öğrenir.

Bu provokasyonlara müsaade etmeyiz. Kursaklarında kalır.



Camileri, kiliseleri, havraları hedef alan; vakıfları, dernekleri, vatandaşlarımızı tehdit etmeye kalkan provokasyonlar Türkiye düşmanlığıdır .

Bunların maşaları çeşitlidir ama arkasındaki odaklar aynıdır. https://t.co/K5TW7oEKFp — Ömer Çelik (@omerrcelik) May 30, 2020

Kuzguncuk'ta kilisenin haçını kıran provokatör 24 saatte,

Hrant Dink Vakfı'na tehdit maili atan provokatör hemen yakalandı



Provokasyona izin vermeyiz!



Türk Polisine güvenin 🇹🇷 — Süleyman Soylu (@suleymansoylu) May 30, 2020

Konuya ilişkin Twitter hesabından paylaşımda bulunan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu,ifadelerini kullandı.Takvim.com.tr'nin ulaştığı özel detaylara göre, İstihbarat Başkanlığı tarafından yapılan çalışmada;şeklinde e-posta gönderildiği öğrenildi.

Bahse konu e-posta adresinin Konya/Selçuklu'da ikamet eden Hüseyin ATEŞ tarafından kullanıldığı istihbar edildi ilgili birimlerle koordine kuruldu.

Konya Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından bahse konu şahıs ikametinde yakalandı.

VAKIF AÇIKLAMA YAPMIŞTI

Hrant Dink Vakfı, 27-28 Mayıs tarihlerinde e-mail yoluyla yazılı ölüm tehdidi aldıklarını duyurdu. Vakfın Twitter hesabından yapılan açıklamada ölüm tehditlerinin Şişli Emniyet Müdürlüğü'ne ve İstanbul Valiliği'ne bildirildiği belirtildi.

Açıklamada "Hrant Dink'in 19 Ocak 2007'de resmi kurumların bilgisi dahilinde ve herkesin gözü önünde" katledildiği hatırlatılarak "Hrant Dink Vakfı'nı 'kardeş masalları' anlatmakla itham ediyor, ülkeyi terk etmemizi talep ediyor, Rakel Dink'i ve avukatlarımızı ölümle tehdit ediyor" denildi.

Irkçı, ayrımcı ve nefret dilinin bu yaklaşımları cesaretlendireceği belirtilen açıklamada "2007'den sonra daha adil, özgür, eşit bir Türkiye'ye katkı sunmak için kurulan ve o günden beri çalışmalarını bu yönde sürdüren Hrant Dink Vakfı olarak, tüm farklılıkların bir arada yaşadığı, ifade özgürlüğünün sonuna kadar kullanıldığı bir ülkeye kavuşma hayaliyle, ayrımcılıkla mücadele etmeye devam edeceğiz" denildi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Hrant Dink Vakfı'na yönelik tehdit içeren elektronik posta ile ilgili resen soruşturma başlattı. Başsavcılık soruşturma kapsamında Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğüne konuyla ilgili talimat yazısı gönderdi.

Yazıda, söz konusu tehdit olayına ilişkin gereken tüm araştırmanın titizlikle yürütülerek şüpheli veya şüphelilerin tespitine çalışılması ve suç ihbarında bahsi geçen elektronik postanın ekran görüntüleri ile birlikte temin edilerek, Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince de ilgili elektronik postanın incelenmesi talimatı verildi.

Savcılığın yazısında, ayrıca şüphelilerin kimlik tespitine çalışılması ile söz konusu elektronik postanın ekran görüntülerinin tahkikat evrakına eklenilmesi istendi.

Tehdide maruz kaldığı iddia olunan vakfın yöneticileri veya mütevelli heyetinin müşteki sıfatıyla ifadelerine başvurulması istenen yazıda, olaya ilişkin gereken araştırmanın kapsamlı bir şekilde yapılabilmesi için güvenlik büro ve terör büro ile irtibatlı bir şekilde olayın araştırılarak muhtemel şüpheli şahısların arşiv kaynakları üzerinden araştırılması talimatı iletildi.

Yazıda, şüphelilerin tespiti halinde ivedi bir şekilde başsavcılıktan talimat alınması da vurgulandı.