Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 30.05.2020 00:54
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 30.05.2020 01:10
    ABONE OL

    'da 'ya operasyon! Batman İl Başkanı gözaltına alındı

    'da 'ya yapılan operasyonda bir 'li daha gözaltına alındı. Gözaltına alınan HDP Batman İl Başkanı 'nun teröristbaşı Öcalan'ın posterinin de olduğu bazı dokümanları ve bilgisayarlarına el konuldu.

    PKK operasyonunda HDP'li başkana gözaltı!

    'da, terör örgütü 'ya yönelik düzenlenen operasyonda, Batman İl Başkanı ile bir kişi gözaltına alındı.

    TERÖR ÖRGÜTÜ ELE BAŞI ÖCALAN'IN POSTERİ BULUNDU
    İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ekiplerince, terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyon kapsamında HDP Batman İl Başkanlığında arama yapıldı.

    Yaklaşık 2 saat il binasında arama yapan ekipler, terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'ın posterinin de olduğu bazı doküman ile bilgisayarlara el koydu.

    Operasyonda İl Başkanı Ömer Kulpu ile bir kişi gözaltına alındı.

    Haberler Güncel Batman'da PKK'ya operasyon! HDP Batman İl Başkanı Ömer Kulpu gözaltına alındı
    Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
    Tüm Güncel Haberleri