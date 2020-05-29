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    • 29.05.2020 14:57
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    : Başkanı 'tan değişikliği açıklaması

    haberi... Başkanı gazetecilere yaptığı açıklamada, "Bu konu Meclis başkanının işi değil, Siyasi partilerin bu konuda çalışması yapması lazım" ifadelerine yer verdi.

    Şentop'un açıklamalarından satır başları;

    Benim çok fazla konuşmamın uygun olmadığı bir alan, 2011'den beri siyasetteyim. Bizim kanunlarımız mesela en temeli 1961 temellidir. Çok değişiklikler yapılmış kanunlarda ihtiyaç olan zamanlarda ama bir bütünlüğü yok.

    Seçim kanunlarını güncelleyerek derli toplu bir araya getirmek gerektiğini düşünüyorum bir hukukçu olarak.

    Özellikle 1995'te yapılan değişiklikler var, partilerin kapatılması sebepleri uzun uzun yazılıdır içlerinde uygulanamayacak şekilde olanlar var anayasaya aykırı olanlar, hükümet değişikliği sisteminden sonra bu kanunlarda bir çalışma yapılabilir diye düşünüyorum ama bu konu meclis başkanının işi değil. Siyasi partilerin bu konuda bir çalışma yapması lazım.

    Haberler Güncel Son dakika: TBMM Başkanı Mustafa Şentop'tan Siyasi Partiler Kanunu değişikliği açıklaması
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