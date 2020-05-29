Başakahşehir'de tekstil fabrikanın kazan dairesinde meydana gelen patlamada 2 işçi hayatını kaybetti. Patlama ile birlikte çıkan yangın kısa sürede söndürülürken, fabrikanın bir kısmında çökme meydana geldi.



Başakşehir'de Kartanesi Sokak'ta bulunan bir tekstil fabrikasında meydana geldi. Fabrikanın kazan dairesinde bilinmeyen bir nedenle patlama meydana geldi. Patlamada 2 işçi hayatını kaybederken, fabrika da yangın çıktı. İşçiler büyük panik yaşadı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangına kısa sürede müdahale ederek, kontrol altına aldı. Yangında fabrikanın bir bölümünde çökme meydana geldi. Polis ekipleri yangınla ilgili çalışma başlattı.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

İstanbul Valiliği, Başahşehir'de bir kot yıkama atölyesinin kazan dairesinde meydana gelen patlama ile ilgi yazılı açıklama yaptı.

Başakahşehir'de kot yıkama atölyesinin kazan dairesinde meydana gelen patlamada 2 işçi hayatını kaybetti. Patlama ile ilgili İstanbul Valiliğinden yazılı bir açıklama yapıldı. Açıklamada, "İstanbul Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezinden (GAMER) alınan ilk bilgilere göre, Başakşehir ilçemiz Kayabaşı mahallesinde bulunan bir kot yıkama atölyesinin kazan dairesinde henüz bilinmeyen bir sebeple saat 11.10'da patlama meydana gelmiştir. Olay yerinde yapılan ilk tespitlere göre (2) çalışan hayatını kaybetmiştir. Olaya müdahale eden İtfaiye ve AFAD arama kurtarma ekipleri, çalışmalarına devam etmektedir." denildi.