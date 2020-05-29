İstanbul Avcılar namaz kılınacak camiler oldukça merak ediliyor. Yaklaşık olarak 2,5 ayın ardından camiler kısmende olsa ibadete açıldı. Bu anlamda bugün camilerde namaz kılınacak. Diyanet'in kararı ile bugün belirli camilerde şartlara uygun olarak cemaat ile cuma namazı kılınacak. İstanbul'da cuma namazı kılınacak ilçeler biri de Avcılar oldu. İşte Avcılar'da Cuma namazı kılınacak camiiler listesi... Abdesthane, şadırvan ve tuvaletler kapalı tutulacak, cemaatle veya bireysel namaz kılacak herkesin tıbbi/bez maske takması zorunlu olacak. Tespih, rahle, ayakkabı çekeceği vb. malzemeler bulaş riskini artırmaması için bulundurulmayacak. İşte Avcılar namaz kılınacak camiler listesi
Avcılar namaz kılınacak camiler listesi
Camide namaz kuralları
Camilerde normalleşme kapsamında cemaatle birlikte öğle, ikindi ve cuma namazları kılınacak. Diğer vakitlerde münferiden namaz kılmak isteyenler için camiler açık tutulacak, ancak cemaatle namaz kılma olmayacak.
Cuma namazı dışarda kılınacak
Öğle ve ikindi namazları meteoroloji durumuna göre öncelikle cami bahçesi/avlusu, açık alanlar da , hava uygun değilse camii içinde kılınacak. Cuma namazı ise cami dışında kılınacak. Cuma namazı sırasında camilerin kapalı mekanlarına girişe izin verilmeyecek, bu alanlar kapalı tutulacak.
Cuma namazı her camide kılınamayacak. Cuma için yeterli bahçesi/avlusu/açık alanı bulunan camilere izin verildi.
Vaaz verilmeyecek
Cuma namazlarında vaaz yapılmayacak, Diyanet İşleri Başkanlığınca gönderilecek hutbeler hiçbir ilave ve çıkartma yapılmaksızın okunacak, namazların mümkün olduğunca kısa sürede kılınmasına çalışılacak.
CUMA HEYETİ NE YAPACAK?
Cuma namazlarında, her cami ve açık alan için en az beş kişiden müteşekkil Cuma Heyeti oluşturulacak. Heyetin görevleri şöyle:
*Cemaatin belirtilen şartlar dahilinde namaz kılınacak alanlara girmesi,
*Saf tutarken korona mesafesine uyması
*İçeriye girecek kişi sayısı belirlenen sayıya ulaştığında bu durumun giriş için bekleyen cemaate uygun bir şekilde anlatılması,
*Cemaatin namaz sonrası sosyal mesafeyi koruyarak dağılmalarını sağlayacak.
Abdesthane kapalı olacak, maske şart
Abdesthane, şadırvan ve tuvaletler kapalı tutulacak, cemaatle veya bireysel namaz kılacak herkesin tıbbi/bez maske takması zorunlu olacak. Tespih, rahle, ayakkabı çekeceği vb. malzemeler bulaş riskini artırmaması için bulundurulmayacak.
Kişilerin seccadelerini yanlarında getirmeleri ve ibadet alanına girecek herkesin ellerini dezenfekte etmeleri sağlanacak.
Namaz kılacaklar arasında sosyal mesafenin sağlanması için ibadet edilecek mekânlarda her yönden birer metre mesafe olacak şekilde zeminde işaretleme yapılacak.
Cami yerleşkesi içerisinde bulunan türbelerin iç mekânları ziyarete açılmayacak. Mevlit, toplu yemek vb. etkinlikler ile cami çıkışlarında ikram yapılmasına izin verilmeyecek.
Namaz kılınacak alanların azami kapasiteleri, herkes tarafından görülebilecek bir şekilde uygun yerlere asılacak ve kişi sayısı yeterli noktaya ulaştığında cemaate uygun bir şekilde duyurulacak.
Cemaatle ibadete açılan cami ve mescitlerin bütün bölümleri her gün dezenfekte edilecek. Havalandırma kapı ve pencerelerle sağlanacak, klima ve havalandırma sistemleri çalıştırılmayacak.
CUMA NAMAZI NASIL KILINIR?
Cuma namazı dört rekât ilk sünnet, iki rekât farz ve dört rekât son sünnet olmak üzere on rekâttır.
Cuma günü camide öğle namazı vaktinde cemaatle kılınır.
Önce ilk sünnet tıpkı öğle namazının ilk sünneti gibi kılınır. Sünnetin ardından imam-hatip minbere çıkarak oturur. Müezzin, iç ezanı okur. Ezandan sonra imam-hatip kalkarak iki kısımdan oluşan hutbeyi okur. Hutbede cemaati dinî konularda bilgilendirici ve yönlendirici konuşma yapar. Hutbe okunduktan sonra imam-hatip minberden inerek cemaatin önüne geçer ve cemaate iki rekât Cuma namazı kıldırır.
İmam-hatip, Cuma namazının farzına ve cemaate imam olmaya, cemaat de Cuma namazına niyet eder. Tıpkı cemaatle kılınan sabah namazı gibi iki rekât Cumanın farzı kılınır.
Cuma namazında imam-hatip, Fatiha ve zamm-ı sûreyi sesli olarak okur.
Cuma namazının farzı kılındıktan sonra, cumanın son sünneti kılınır. Bu sünnet, öğlenin ilk sünneti gibi kılınır. Böylece Cuma namazı tamamlanmış olur.
Cuma namazının sahih olması için cemaatin şart olduğu konusunda bütün bilginler ittifak etmekle birlikte, gerekli görülen asgari sayının kaç olduğu hususunda farklı görüşler belirtmişlerdir.
CUMA NAMAZI EN AZ KAÇ KİŞİYLE KILINIR?
Cuma namazının kılınabilmesi için, İmam Ebu Hanife ve İmam Muhammed'e göre, imamın dışında en az üç, Ebu Yusuf'a göre ise, iki kişinin bulunması gerekir (İbnü'l-Hümam, Fethu'l-Kadir, II/31).
Şafii ve Hanbeli mezheplerine göre, en az kırk kişi bulunmalıdır (Nevevi, el-Mecmu', IV, 353; İbn Kudame, Muğni, II, 171, 217).
Maliki mezhebine göre ise on iki kişinin bulunması şarttır (Huraşi, Şerhu Muhtasari Halil, II, 76-77).
Hz. Peygamber (s.a.s.)'in Medine'ye hicretinden önce Nakiu'l-Hadamat'ta kılınan cuma namazında kırk kişi hazır bulunmuştu (İbn Mace, Salat, 78). Ancak daha az kişi ile de cuma namazı kılındığı da bilinmektedir. Nitekim Hz. Peygamber (s.a.s.)'in emri ile Mus'ab b. Umeyr Medine'de 12 kişiye cuma namazını kıldırmıştır (Beyhaki, es-Sünenü'l-Kübra, III, 255).
Rasulüllah (s.a.s.) cuma namazını kıldırırken, ticaret kervanının geldiğini haber alan cemaatin on iki kişi dışında hepsinin dışarı çıktığı rivayeti de sahih hadis kaynaklarında yer almaktadır (Buhari, Cuma, 38). Öte yandan Hz. Peygamber (s.a.s.), bir yerleşim biriminde sadece dört kişi bulunsa bile, cuma namazının farz olduğunu bildirmiştir (Beyhaki, es-Sünenü'l-Kübra, III, 255).
Görüldüğü üzere Hz. Peygamber (s.a.s.)'den gelen rivayetler, biri imam olmak üzere en az dört kişinin bulunduğu yerde cuma namazının kılınabileceğini göstermektedir. Bu da cuma namazının kılınabilmesi için gerekli kişi sayısının alt sınırını belirler.